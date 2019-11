Britisk avis: Sander Berge kan bli kjøpt av Liverpool i vinterens overgangsvindu

Skaden på Fabinho kan få storklubben til å hente Berge allerede i januar.

Den brasilianske midtbanespilleren ble skadet i Champions League-kampen mot Napoli på Anfield. Det ble meldt raskt etter kampen at Fabinho var ute til nyåret, men nå kan det se ut som at 26-åringen vil bli borte enda lenger fra fotballen. Derfor vil Liverpool intensivere arbeidet med å hente Sander Berge, hevder den britiske avisen Daily Mirror.

Kort tid igjen av kontrakten

Den norske landslagsspilleren har bare 18 måneder igjen av kontrakten, og flere europeiske storklubber skal være interessert i 21-åringens signatur. Blant klubbene som skal være interessert, finner vi Napoli og Chelsea.

- Napoli er interessert i Sander. Det er mulig at vi kan få til en avtale. Vi vet også at Liverpool er interessert, og Klopp ga ham komplimenter etter kampen på Anfield nylig, sa Genks sportsdirektør Dimitri De Conde nylig, til radiokanalen Radio Punto Nuovo.

Den norske landslagsspilleren har tidligere blitt verdsatt til rundt 20 millioner euro, men Genks sportsdirektør sa i samme intervju at det er vanskelig å anslå en sum.

- Vi vil ikke snakke om tall. Vi setter ikke noen pris per i dag. Vi får se når vi sitter og forhandler, sier De Condo.

- Det skal stemme

Den norske landslagsspilleren har prestert godt over lengre tid, og blir stadig vekk nevnt som et av Europas heteste salgsobjekt til vinteren. Etter kampen mot Færøyene sa 21-åringen følgende til Nettavisen:

- Det er vanskelig å si, det har vært spekulasjoner både før og under hvert vindu siden jeg kom hit. Det skal stemme for både for meg, klubben og en tredjepart.