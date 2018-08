Britisk samarbeid kan sikre fotball-VM i 2030

Englands fotballforbund kan få med seg skottene og waliserne på en felles søknad om å få arrangere fotball-VM i 2030.

Det melder BBC. Skottlands fotballforbund bekrefter samtaler om en britisk søknad.

Dersom de fotballforbundene bestemmer seg for å søke, har britiske myndigheter allerede varslet sin støtte.

– Dette er noe som vi skal se mer på, sier den walisiske fotballpresidenten Jonathan Ford.

– Nå må vi se på om en helbritisk søknad vil styrke sjansen til å få fotball-VM eller ikke, fortsetter Ford.

England prøvde å få årets VM, men det gikk i stedet til Russland. FIFA har allerede uttalt at britene bør ligge godt an dersom de velger å gå for mesterskapet i 2030.

Fra før har Argentina, Paraguay og Uruguay meddelt at de ønsker å søke om retten til å arrangere mesterskapet om tolv år. Tunisia på sin side er åpne for en nordafrikansk søknad sammen med Algerie og Marokko.

– Realiteten for nasjoner som Skottland, Wales og Nord-Irland er at man må samarbeide med noen, og den logiske partneren for oss er England, sier Ford.

