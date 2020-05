Britiske Backstedt ute med beinbrudd etter krasj

Den britiske sykkeltalentet Elynor Backstedt (18) brakk beinet da hun var uheldig og krasjet under trening i Belgia i helgen.

Laget hennes Trek opplyste at hun har pådratt seg et brudd i det ene leggbeinet, og at hun ble operert mandag.

Backstedt vant bronse under juniorenes temporitt under VM på hjemmebane i fjor og regnes som et stort talent.

Den lovende syklisten fikk bare syklet to ritt i Belgia før sykkelsesongen ble satt på vent som følge av koronapandemien.

Kvinnenes første verdenscupritt skal etter planen være Strade Bianche 1. august. Sesongen skal avsluttes med et tredagersritt i Madrid fra 6. til 8. november i forbindelse med avslutningen av mennenes Vuelta a España.

