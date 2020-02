Britiske medier: Guardiola blir i Manchester City

Pep Guardiola har ifølge britiske medier bestemt seg for å bli Manchester City til tross for at klubben er utestengt fra spill i Europa de to neste sesongene.

Ifølge The Times skal han ha fortalt både City-styret og spillerne at han vil bli i klubben. Også Sky Sports melder det samme. – Uansett hvilken liga vi er i kommer, jeg til å forbli her, skal spanjolen ha sagt ifølge kanalen. – Til og med hvis vi må spille i League Two vil jeg bli. Dette er tiden for å holde sammen. Guardiola, som har vært i klubben i fire år, skal etter sigende selv bekrefte dette på en pressekonferanse før onsdagens utsatte kamp mot West Ham. Manchester Citys utestengelse fra Europa kommer som følge av brudd på reglene om økonomisk fair play. Klubben har allerede meldt at de vil anke dommen. (©NTB)

