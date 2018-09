Britiske medier: Mourinho stripper Pogba for kapteinsansvar i United

Paul Pogba og José Mourinho har et anstrengt forhold. Nå kan det ha toppet seg skikkelig. Manchester Uniteds manager har lovet aldri å gjøre Pogba til kaptein igjen.

Det melder flere britiske medier, deriblant BBC og The Times , i timene før Manchester Uniteds hjemmemøte med Derby i ligacupen. Pogba er ikke med i troppen til kampen.

Mourinho skal ha gitt beskjeden foran hele spillertroppen på Uniteds treningsanlegg på Carrington tirsdag. Meldingen var klar og tydelig: Pogba får aldri igjen kapteinsansvar i United under portugiserens ledelse.

Britiske journalister skriver at Mourinho fortalte om det i plenum for å underbygge sin autoritet og vise hvem som er sjefen.

Stikk

Pogba kom med et lite skjult stikk til sjefen da han uttalte seg kritisk om Manchester Uniteds angrepsspill i 1-1-kampen mot Wolverhampton i helgen. Den franske midtbanestjernen mente det ikke fantes noen unnskyldninger for ikke å være offensive på eget gress.

– Vi skulle ha spilt mye bedre mot Wolverhampton. Vi er her for å angripe. Når vi gjør det, blir det mye enklere for oss, sa midtbanestjernen etter lørdagens uavgjortresultat.

Pogba lo da han ble spurt om hvorfor det mangler fart og mobilitet i United-laget.

– Jeg er ikke manager, så jeg kan ikke si det. Vi bør bevege oss mer og skape flere alternativer på banen.

Ustabil

Pogba har ikke helt slått til i United-drakta etter overgangen fra Juventus for 89 millioner pund. Han har i perioder vist verdensklasse, men mange har kritisert ham for å ha for ustabilt prestasjonsnivå.

I sommer spilte han flere goder kamper på Frankrikes vei til VM-tittelen.

Manchester United ligger på 7.-plass i Premier League. Storklubben har bare tatt 10 av 18 mulige poeng etter seks kamper.

