Britiske myndigheter åpner for Premier League-fotball fra juni

Den britiske regjeringen vil ikke åpne for profesjonell idrett, selv ikke bak lukkede dører, før tidligst 1. juni.

Det betyr at det finnes en åpning for at for eksempel Premier League-fotballen kan komme i gang igjen uten publikum i sommer, skriver flere britiske medier, blant dem BBC og The Independent.

Regjeringen la mandag fram et dokument på 50 sider med detaljer for hvordan nasjonen skal starte med oppmyking av koronatiltakene.

Del to av denne planen, som skal iverksettes tidligst 1. juni, omfatter blant annet å «tillate kultur- og sportsarrangementer bak lukkede dører av kringkastingshensyn, samtidig som man unngår risiko for sosial kontakt i stor skala», ifølge BBC.

Tilskuere må vente

Å åpne større arenaer for publikum kan bare bli mulig betydelig senere, avhengig av reduksjonen i antall smittede, heter det videre i dokumentet.

Premier League-klubbene fortsetter utover i uken sine diskusjoner om neste skritt i «Project Restart», som har som mål å kunne gjenoppta fotballsesongen så raskt som mulig.

Så langt har Englands øverste fotballserie ikke formelt fått grønt lys til å gjennomføre planen, og søndag uttalte statsminister Boris Johnson at «dette er ikke riktig tidspunkt til å lette på restriksjonene i forbindelse med utbruddet av koronaviruset på De britiske øyer». Han sa samtidig at nasjonen vil begynne å gjenåpne noen skoler og butikker fra 1. juni.

Skepsis

Premier Leagues håp om å kunne gjenoppta serien 12. juni, forutsatt at sikkerhetskravene kan gjennomføres og at antallet koronasmittede ikke fortsetter å stige, kan samtidig møte motstand.

Flere klubber på nedre del av tabellen er motstandere av å fullføre sesongen på nøytrale baner, og det har oppstått en viss skepsis også blant Premier League-spillerne.

– Det finnes spillere som har uttrykt uro, sier sjefen i spillerforeningen PFA, Bobby Barnes.

Nesten 220.000 mennesker har fått påvist koronasmitte i Storbritannia. Nesten 32.000 er døde i forbindelse med pandemien.

