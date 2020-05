Britiske myndigheter godkjenner trening med kontakt

Myndighetene i Storbritannia gir grønt lys for at eliteidrettsutøvere gjenopptar trening med nærkontakt, men det blir opp til den enkelte idrett når det skjer.

Myndighetenes råd er at man i lagidretter starter med grupper på to-tre utøvere og trapper opp gradvis på veien tilbake til full trening.

Storbritannia har den siste tiden lempet på nedstengningen av samfunnet og har åpnet for at eliteidrett kan gjenopptas uten publikum fra 1. juni. Det gjelder blant annet fotball.

Mandagens åpning for trening med kontakt betyr at myndighetene har gått over til fase 2 i planen for å gjenoppta idrettsaktivitet. Det understrekes at den enkelte idrett må vurdere om tilstrekkelige smitteverntiltak er på plass til at treningen kan gjennomføres på en trygg måte.

I fotballen har man en streng smittevernprotokoll, og Premier League-klubbene har i henhold til den drevet gruppetrening en uke allerede, med sosial distanse og uten duellspill.

Ligaen skal tirsdag holde samtaler med klubbkapteinene og representanter for spillerforeningen (PFA) og managerforeningen (LMA) om videre opptrapping.

Onsdag avholder Premier League-klubben deretter et videomøte der det skal stemmes over hvorvidt man fra torsdag skal få trappe opp treningen til å omfatte duellspill.

Et nytt møte torsdag skal ta opp veien videre i planleggingen av kampaktivitet. Da kan bruk av nøytrale baner igjen bli gjenstand for diskusjon.

