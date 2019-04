Brækhus' beskjed til Taylor og Cyborg: - Jeg er klar

Den norske boksedronningen måtte i tenkeboksen etter et hektisk fjorår. Nå er hennes team i forhandlinger med Katie Taylor og Cris Cyborg i det som kan bli en virkelig godbit av en kamp.

Katie Taylor og Cris Cyborg har begge vært koblet til en storkamp mot Brækhus i lang tid uten at det har blitt noe håndfast.

Det har tidligere blitt spekulert i at et møte mellom Brækhus og lettvektsbokseren Taylor vil bli en «catchweight»-kamp, der de tradisjonelle vektklassene blir satt til side, mens Cris Cyborg, som vanligvis konkurrerer i MMA, igjen har ymtet frempå at hun vil gå en kamp i bokseringen.

Et oppgjør mellom Cyborg og Brækhus er av mange sett på den kvinnelige versjonen av oppgjøret mellom Floyd Mayweather og Conor McGregor, og det er også grunn til å tro at et slikt oppgjør ville generert både massiv interesse og gitt en god økonomisk gevinst for begge de to.

Brækhus har vært svært tilbakeholden rundt hva hun tjener per kamp, men ESPN offentliggjorde i fjor at bergenseren fikk 50.000 dollar, drøyt 432.000 kroner etter dagens kurs, for oppgjøret mot Kali Reis i mai 2018.

I tillegg kommer eventuelle inntekter for TV-rettigheter Brækhus selger til Norge.

Oppgjøret mot Inna Sagajdakovskaja i Moskva i juli skal ha gitt Brækhus i overkant av to millioner kroner, mens hun på kampen mot Lopes i desember tjente samme beløp da hun avsluttet HBOs boksedekning.

- Jeg har vært usikker



Felles for Taylor og Cyborg er at de nylig har vært ute og kommunisert at de ønsker å møte Brækhus, som ikke har vært i aksjon siden hun slo Aleksandra Magdziak Lopes i desember.

«The First Lady» har ligget lavt i terrenget siden kampen mot Lopes. Hun avslører til Nettavisen at hun har brukt vinteren til å vurdere om hun skulle sette karrierestopp eller ta flere kamper i ringen.

Bergenseren er fortsatt ubeseiret på sine 35 proffkamper.

- Jeg har vært usikker, det er ikke noe jeg skal lyve om. Jeg har tenkt litt, for fjoråret var et heftig og tøft år, sier hun, vel vitende om at hun gikk tre kamper i 2018.

- Jeg er klar

Veteranen endte imidlertid på å fortsette karrieren etter å ha fått tilbake den sportslige sulten.

- Jeg har vært helt borte fra boksescenen i et par måneder, og det har vært fantastisk deilig, men likevel blir jo navnet mitt kastet rundt i internasjonale medier, sier hun og fortsetter.

- I starten brukte jeg ikke noe energi på det, men de siste ukene har det vært ganske intens skyts fra Taylor og Cyborg.

Det førte til at Brækhus og hennes team gikk ut med en pressemelding der de redegjorde for at bergenseren er klar for et nytt år i ringen som ubestridt tittelholder.

Til Nettavisen kommer hun med klar melding i retning Taylor og Cyborg.

- De har vært aktive i mediene, og jeg er klar. Nå er det opp til dem at de står for det de sier, forteller hun.

Brækhus har tidligere måttet svare på om hun møter god nok motstand, men 37-åringen legger til at hun nå har sendt sin promotor Tom Loeffler for å forhandle med promotoren til henholdsvis Taylor og Cyborg.

Hun påpeker imidlertid at forhandlingsklimaet er ganske ferskt.

- Vi har kommet et steg videre, men er likevel helt, helt i startfasen.

STORFISK: Katie Taylor er ubeseiret på sine 13 proffkamper. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Ingen kamp i juni

Hun er imidlertid klar på at hun ønsker en kamp som vil være den tøffeste hun har hatt på lang, lang tid.

- Katie Taylor har uttalt før og etter sine kamper at hun vil møte meg, og det er forståelig. Hvis hun ønsker å bli den superstjernen som går inn i historiebøkene, så må hun ha sin «rumble in the jungle», og da er hun nødt til å slå et navn som meg, forteller hun.

Irske Taylor er ubeseiret på sine 13 proffkamper, og slo Rose Volante på teknisk knockout så sent som i midten av mars. 32-åringen konkurrerer imidlertid i lettvekt, og spørsmålet er hvilken vektklasse en eventuell kamp mot Brækhus vil gå i.

Cris Cyborg gikk på et overraskende tap i januar da hun mistet fjærvektsbeltet i UFC til Amanda Nunes etter å ha blitt slått på teknisk knockout, og brasilianeren har aldri lagt skjul på at hun er interessert i en boksekamp mot Brækhus.

Brækhus sier det har vært stille fra Cyborg lenge, før UFC-utøveren har meldt sin interesse igjen i det siste.

- Hun driver nå og planlegger fremtiden, og det virker som hun har lyst til å bokse og lage en storkamp.

UFC: MMA-stjernen Cyborg kan komme til å bytte ut oktagonet med bokseringen for å møte Brækhus. Foto: Sean M. Haffey (AFP)

Bergenseren vil ikke anslå hvor stor sjanse det er for at hun faktisk møter en av de to storfiskene i løpet av året, men forteller at hun nå vender blikket mot USA hvor hun etter alle solemerker skal gå sin neste kamp.

Det har flere ganger tidligere blitt spekulert i en kamp mot Taylor eller Cyborg, men nå er det altså konkretisert såpass mye at de har startet forhandlinger i det små.

Det har tidligere vært snakk om at Brækhus ville gå sin neste kamp i juni, men veteranen sier hun ikke blir å se i ringen før en stund senere enn det.

- Nå skal jeg bruke sommeren til å trene i USA.

- Men betyr en kamp mot Taylor eller Cyborg at du trenger en oppkjøringskamp i forkant?

- Vi har gått i dialog med begge to. Jeg er villig til å gå direkte i kamp mot dem, men jeg kan også ta en oppkjøringskamp i forkant, sier hun og avslutter.

- Det har vært forhandlet om en kamp i juni, men det kom litt for raskt på. Jeg trenger å ta dette etter min timeplan, og det er jeg også i posisjon til å gjøre.