Brækhus avlyser boksekamp i Las Vegas

Cecilia Brækhus (36) avlyser boksekampen som skulle holdes 15. september i høst.

Det bekrefter boksestjernen til Nettavisen.

I utgangspunktet var planen at Brækhus skulle gå kamp på stevnet i Las Vegas hvor Gennady Golovkin og Saul Alvarez skulle møtes til hovedkamp. Søndag meldte også enkelte amerikanske journalister at Brækhus var satt opp til å møte amerikanske Aleksandra Lopes, men nå nøyer den norske stjernen seg med å være tilskuer.

- Jeg har trukket meg fra det stevnet, sier Brækhus til Nettavisen.

Går kamp i New York



Den norske boksestjernen forklarer at de ikke kom helt i mål med forhandlingene med motstandere og med under en måned igjen til stevnet føler Brækhus at hun får for kort tid på å forberede seg til en ny kamp.

- Nå satser jeg i stedet på en ny kamp til høsten i New York, hvor jeg da har muligheten til å være helt fresh og opplagt, avslører Brækhus.

Hun forteller at de har fått med den amerikanske TV-giganten HBO og at det planlegges for stevne i november eller i desember.

- Hvis det blir i desember så blir det trolig i Madison Square Garden, sier Brækhus.

Håper å møte Serrano



36-åringen har foreløpig ingen motstander klar, men avslører at Amanda Serrano fra Puerto Rico er en het kandidat.

Serrano ble tidligere i år rangert som verden nest beste kvinnelige bokser uavhengig av vektklasse av Amerikanske boksejournalisters forening.

- Det ville blitt en megakamp, sier Brækhus.

Brækhus forklarer imidlertid at et møte med Serrano blant annet avhenger av hvordan det går med Serrano i hennes kommende kamp. Serrano skal trolig møte Yamila Esther Reynoso i New York 9. september.

Mest sett siste uken