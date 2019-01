Brækhus drapstruet på Instagram: Nå tar hun et oppgjør med nettroll

Cecilia Brækhus har den siste tiden blitt bombardert med grove bilder og meldinger fra en fremmed mann. Nå håper hun andre i lignende situasjonen velger å snakke om det.

Brækhus er en ivrig bruker i sosiale medier og har blant annet over 56.000 følgere på Instagram, men nylig var det alt annet enn en hyggelig kommentar som dukket opp i innboksen til weltervektbokseren som de siste årene har vært regnet som verdens beste kvinnelige bokser.

En ukjent mann har bombardert bergenseren med både bilder av svært intim art i tillegg til trusler av groveste slag.

- Ble forbanna

Det forteller en åpenhjertig Brækhus til Nettavisen.

- For det første er det veldig ekkelt og ubehagelig. Plutselig dunker dette inn på telefonen din og inn i livet ditt. Først tenker du «hvem er dette?», for det setter jo i gang en prosess. Du lurer på hvem det er, hvor han er, og om jeg egentlig er i fare. Han klarte å trenge seg inn i livet mitt og skape en usikkerhet, men deretter ble jeg forbanna, sier «The First Lady».

Nettavisen har fått tillatelse til å gjengi trusselmeldingen som ble sendt gjennom en lydfil.

- Bitch, my wife, my older bitch, you should be on top of your shit, bitch. Do what the fuck I told you before I kill you.

UØNSKET OPPMERKSOMHET: Cecilia Brækhus forteller åpenhjertig om de stygge meldingene som har ramlet inn i innboksen. Her fra en annen anledning.

- Troll sprekker i lyset

Den norske boksestjernen oppfordrer nå andre som får tilsendt uønskede bilder og trusler om å snakke om det med folk de stoler på, og få det opp og frem i lyset fremfor kun å legge lokk på det.

- Troll sprekker i lyset, og jeg følte meg mye bedre etter at jeg fikk snakket om det slik at det ikke tok bolig i hodet mitt. Det er noe jeg også absolutt vil anbefale folk som får tilsendt slike bilder. Ikke gå alene og rug på det, og ikke la det ta plass i livet ditt, er Brækhus' klare oppfordring til andre i lignende situasjon.

Politiet oppfordrer til lignende fremgangsmåte i sin ferske kampanje «Delbart?».

Der tar de blant annet for seg situasjonen som oppstår når man får tilsendt et bilde av intim art uten å ha bedt om det, og skriver at slike bilder kan regnes som seksuelt krenkende atferd overfor noen som ikke har samtykket til det, etter straffeloven §298.

- Får du slike bilder så si ifra til en voksen som kan hjelpe deg, eller til politiet, skriver politiet i kampanjen som blant annet er myntet mot barn og ungdom.

Brukte seks timer

Hva angår de alvorlige truslene, tok Brækhus raskt kontakt med Roger Stubberud.

Han har over 16 års erfaring fra politiet, og er nå daglig leder i Procope. Det er et spesialisert sikkerhetsselskap, som blant annet arbeider med risiko- og trusselvurderinger.

- De siste par årene har vi merket en økt etterspørsel i markedet etter våre OSINT-tjenester samt dataetterforskning. OSINT står for open-source intelligence (frikildeetterretning), og innebærer at vi kartlegger og analyserer informasjon fra åpne kilder på web, inkludert deep- og darkweb, forteller han til Nettavisen før han fortsetter.

- Informasjonen gjør at våre kunder ofte får et bedre beslutningsgrunnlag til å iverksette tiltak, eller som i saken til Brækhus får verifisert identiteten på den potensielle gjerningspersonen. Det er viktig å understreke at våre saker ofte leder til politianmeldelse.

HJALP: Roger Stubberud, daglig leder i Procope, hjalp Cecilia Brækhus med å kartlegge hvem personen som var fremsatte truslene er.

Stubberud satte av tilgjengelige ressurser da Brækhus tok kontakt med ham etter at hun hadde blitt tilsendt truslene, og teamet brukte omkring seks timer fra de ble kontaktet av boksedronningen til personen som fremsatte truslene både var lokalisert med navn, telefonnummer og omtrentlig bosted.

Les også: Brækhus roser Shields etter Cyborgs sjokktap

Det ble blant annet gjort gjennom å kryssjekke flere ulike detaljer i publiserte bilder og profiler på forskjellige plattformer.

Til slutt kunne de med stor sikkerhet fastslå både navn, lokasjon og kontaktinformasjonen.

- Dette er en person jeg aldri ville invitert inn i livet mitt, og en jeg definitivt ikke vil ha noe med å gjøre. Så jeg ble skikkelig forbannet og tok kontakt med Procope, forteller Brækhus.

TOK TAK: Brækhus tok kontakt med Procope etter å ha fått tilsendt trusler i sosiale medier. Hun anbefaler andre i lignende situasjon å snakke om det.

Maktbildet flyttet seg

Hun forteller om en helt annen trygghet etter at hun fikk klarhet i hvor personen oppholder seg og hvem han er.

- Det første du ønsker er å vite hvem dette er. Med en gang jeg fikk et navn og et bosted på denne personen, hadde jeg i hvert fall noe å forholde meg til. Da følte jeg også at maktskiftet flyttet seg litt. Da var det ikke lenger denne ukjente mannen i mørket som truet meg.

Stubberud forteller at utfordringen med trusler og uønskede bilder over nett er økende.

- Vi opplever at personer som opererer på tvers av landegrenser og jurisdiksjoner sjelden blir etterforsket og stoppet. Ved bruk av falsk identitet og bruk av teknologi er det for enkelt å påføre andre frykt og psykiske reaksjoner, skyldfølelse og skam.

Han sier truslene mot Brækhus var meget grove, med uttrykk og innhold som var fremsatt for å fremkalle frykt.

- Vi vurderte at det var kritisk, for raskt å kunne identifisere vedkommende for å få frem en profil. Først da kunne vi vite om dette var en person som hadde kapasitet og motivasjon til faktisk å gjennomføre sine trusler. Når vi fikk frem profilen opplevde vi at Brækhus fikk tilbake noe av kontrollen, forteller han og påpeker samtidig at de jobber med spesialiserte saker.

- Vi vil anbefale politiets nettpatrulje og slettmeg.no som steder å kontakte for dem som ønsker råd og veiledning.