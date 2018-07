Brækhus har tilbud om å bokse i Colombia: – Ikke uaktuelt

Cartagena-fødte Cecilia Brækhus (36) sier det ville vært et eventyr å bokse i Colombia før hun legger hanskene på hylla. Eventyret kan fort bli en realitet.

For like etter at «The First Lady» forsvarte tittelbeltene etter å ha beseiret Inna Sagajdakovskaja lørdag, kom WBA-president Gilberto Mendoza med et tilbud til bergenseren.

Det kunne Brækhus selv avsløre til NTB søndag formiddag.

– Jeg fikk tilbud om å bokse i Colombia, sier hun kun noen timer etter at hun igjen kunne strekke armene i været i bokseringen.

Etter at hun tok proffboksing hjem til Norge i 2016 og bokset fire kamper på norsk jord, har hun nå vendt snuta utenlands.

– Ikke uaktuelt

Seieren mot Kali Reis i Los Angeles i mai ble fulgt opp med en ny poengseier i Moskva. 15. september skal hun etter alle solemerker bokse i Las Vegas på et nytt storstevne som huser omkampen mellom Gennadij Golovkin og Saul «Canelo» Alvarez.

– Hele verden er lekegrinden vår nå, sier Brækhus etter å ha bokset i både USA og Russland med bare noen måneders mellomrom.

36-åringen, som er født i den colombianske byen Cartagena, utelukker nå ikke en tittelkamp i fødebyen.

– For meg er det ikke uaktuelt, og det hadde vært et eventyr. Jeg vet ikke om noen andre utøvere som har en karriere som jeg har, og det er helt absurd det jeg får være med på.

Brækhus fikk oppleve å bokse i Los Angeles i mai. Lørdag gikk hun kamp på storstevnet som huset cruiservektfinalen i World Boxing Super Series, og 15. september er det altså Las Vegas som står for tur med mindre noe uforutsett skjer.

På spørsmål om hvordan det ville vært å avslutte karrieren med kamp i Colombia, lyser hun opp.

– Det hadde vært grisemorsomt, og et eventyr. Det må jo selvfølgelig startes forhandlinger, og jeg har mange andre alternativer. Colombia konkurrerer med Norge, Russland og USA, så det må være en bra deal derfra, men hvis de klarer å få på plass noe hadde det vært et kjempespennende eventyr.

Forslåtte ribbein

Dagen etter kampen mot Sagajdakovskaja var det, nærmest som vanlig, ingen tydelige hevelser eller blåveiser hos Brækhus. Hun hadde god kontroll i samtlige ti runder, men måtte jobbe hardt mot en knalltøff russisk motstander.

Søndag kunne hun fortelle om noen forslåtte ribbein etter å ha tatt imot flere tunge kroppsslag fra Sagajdakovskaja som til slutt så vidt maktet å holde ut i alle de ti rundene.

(©NTB)

Mest sett siste uken