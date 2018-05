Brækhus overrasket over tilstandene under innveiingen

Cecilia Brækhus innrømmer at hun ble tatt litt på sengen av både presseoppbudet og tilskuerne som hadde møtt opp for å følge innveiingen i Los Angeles fredag.

Innveiingen ble av det spektakulære slaget. Fremmøtte tilskuere sto i lange køer i forkant av seansen for å komme inn i lokalet, og internasjonal presse i hopetall hadde funnet sine plasser for å formidle at de ulike bokserne gikk opp på vekta i forkant av stevnet i StubHub Center.

Midt oppe i sirkuset var Cecilia Brækhus, som gikk på vekta som nest siste bokser før hovedattraksjonen Gennady Golovkin.

– Det var veldig moro. Jeg ble litt overrasket, det ble jeg. Det var mye folk der, sa Brækhus til NTB etter at innveiingen var gjennomført.

Få problemer



Hun hadde nettopp vært gjennom en hektisk dag med blant annet møtevirksomhet i tillegg til selve innveiingen. Etter at hun pratet med de norske journalistene, bar det hjem for å samle overskudd inn mot selve kampen mot Kali Reis. Begge de to kom seg greit innenfor weltervektgrensen.

I februar 2017 måtte Brækhus kaste alle klærne og veies inne på bakrommet for å komme under de 66,7 kiloene som kreves før hun skulle møte Klara Svensson i Oslo Spektrum.

Siden den gang har hun ikke hatt nevneverdige problemer med å komme under vektgrensen, og i forkant av kampen mot Mikaela Laurén i oktober i fjor gjorde en lengre diett at hun også slapp å ta av vekt i badstue.

Varmt klima



Fredag veide hun inn til 66,1 kilo. «The First Lady» har oppholdt seg i Los Angeles de siste ukene, og det varme været har vært med på å gjøre vektkuttingen uproblematisk.

– Det er litt enklere her siden det har vært så varmt. Det blir lettere i dette klimaet, så det har gått veldig fint egentlig.

Heller ikke Reis hadde problemer med å komme seg innenfor. 32-åringen bokser i utgangspunktet i mellomvekt, men hadde få problemer med å komme seg under weltervektgrensen. Hun veide inn til 65,7 kilo.

