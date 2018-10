Brækhus røper dato for neste kamp

Cecilia Brækhus bokser sin neste kamp på et HBO-stevne i USA lørdag 8. desember. Det bekrefter den norske boksestjernen til NTB.

37-åringen møtte NTB på Grand Hotel torsdag. Hvem som blir motstander i neste kamp er ennå ikke klart. Brækhus opplyser at man er i sluttfasen av forhandlingene.

– Vi håper å kunne kunngjøre det veldig, veldig snart. Jeg kan ikke si noe om mulige motstandere før det er ferdigstilt, sier hun.

Vegas?

Det er heller ikke bestemt i hvilken by kampen skal gå.

– Slik jeg har skjønt det, står det mellom Las Vegas og Los Angeles, sier Brækhus, som samtidig ikke vil utelukke at kampen går i New York.

– Man skal aldri si aldri i boksing. Men jeg forstår det slik at det er Vegas som ligger best an, men så kan det bli Los Angeles eller kanskje New York.

– Jeg hadde en fantastisk opplevelse i LA da jeg bokset der, og det er der vi skal ha treningscamp nå. Det er jo Hollywood, så det blir aldri kjedelig der, smiler Brækhus.

Reiser denne uken

Den norske verdensmesteren reiser til USA natt til lørdag og skal ligge i hardtrening med trener Johnathon Banks og teamet i det populære turistmålet Santa Monica.

Brækhus' forrige kamp gikk i juli i Moskva, der hun slo russiske Inna Sagajdakovskaja på poeng. Før det ble det poengseier over Kali Reis i nettopp Los Angeles i mai.

I alt er boksedronningen oppe i 34 proffseirer på like mange kamper.

Brækhus holder weltervekt-titlene i bokseforbundene WBA (World Boxing Association), WBC (World Boxing Council), WBO (World Boxing Organization), IBF (International Boxing Federation) og IBO (International Boxing Organization).

(©NTB)

Mest sett siste uken