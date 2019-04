Brækhus vil kjøpe Morten Andreassen ut av First Lady Promotion

- Jeg ser fram til at han selger seg helt ut av First Lady Promotion, sier Cecilia Brækhus.

Cecilia Brækhus' tidligere samarbeidspartner Morten Andreassen ble i tingretten nylig dømt for å ha medvirket til å plante bevis i en straffesak. Han anket umiddelbart dommen til lagmannsretten.

En måneds tid senere ønsker Brækhus nå å kjøpe Andreassen ut av selskapet First Lady Promotion, men hun er klar på at det ikke har noe med straffesaken å gjøre.

I løpet av de neste ukene møtes Andreassen og Brækhus nye manger, John Rein, med håp om å få til en avtale om å kjøpe Andreassen ut av selskapet First Lady Promotion.

Andreassen sitter fremdeles som aksjonær i selskapet, til tross for at han ikke har samarbeidet med Brækhus siden kampen mot Mikaela Laurén i oktober 2017.

Brækhus mener det var nødvendig og naturlig å endre strukturen i laget rundt henne da hun bestemte seg for å satse i USA etter fire strake kamper på norsk jord.

Avviser at det har med straffesaken å gjøre

Hun håper å komme til en rask løsning, slik at Andreassen, som har hjulpet Brækhus å arrangere fire stevner på norsk jord, forlater selskapet.

- Vi kommer sikkert til å få til en løsning der, siden han ikke har vært involvert i dette firmaet på en lang, lang stund. Han har jo sine prosjekter også, sier Brækhus til Nettavisen.

- Hva er grunnen til at du valgte å bryte med Andreassen?

- Etter kampene i Norge var det på høy tid å ta boksingen min ut og ta den bredere og prøve seg over dammen. Vi hadde veldig god kontakt med Tom Loeffler. De maste på at jeg skulle komme over der, og det var et ønske om å satse der borte. Da måtte også strukturen og teamet rundt meg i det siste.

SLUTT PÅ SAMARBEIDET: Cecilia Brækhus og Morten Andreassen på en pressekonferanse på Ullevaal Stadion i 2017. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Andreassen ble i tingretten nylig dømt for planting av bevis i en straffesak og anket umiddelbart til lagmannsretten. Brækhus hevder den saken ikke har noe å gjøre med bruddet eller timingen på ønsket om å kjøpe Andreassen ut.

- Nei, det har ingenting med den saken å gjøre. Samarbeidet var avsluttet for lenge siden. Jeg har ikke hatt kontakt med Morten på over et år, men selvfølgelig skaper det misforståelser. Han har hatt noen presseoppslag, så står det ofte at vi arbeider sammen. Det kan skape litt forvirring hos våre samarbeidspartnere, og sikkert i hans leir også, sier Brækhus.

- Enkelte vil kalle det usportslig

Det svaret kjøper ikke Andreassen.

- Jeg har lært at i boksing handler mye om timing. At Cecilia ønsker å benytte seg av akkurat dette tidspunktet nå ett og et halvt år etter siste norske kamp, mens jeg er midt i en straffesak, til å forhandle overtagelse av min aksjepost gjennom Nettavisen, ville enkelte kanskje kalle usportslig. Jeg trodde boksere ikke skulle slå folk når de lå nede. Firmaet bærer Cecilias navn, og jeg er positiv til å gi henne kontroll over virksomheten, men det hadde kanskje vært enklere om hun hadde ringt og spurt om å kjøpe aksjene, sier Andreassen til Nettavisen.

DET NYE TEAMET: Cecilia Brækhus har ansatt John Rein som sin manager. Foto: Paul Weaver

Andreassen, som har vært ansvarlig for å arrangere Brækhus' boksestevner i Norge, sier det er naturlig at han ikke har hatt noen arbeidsoppgaver tilknyttet Brækhus da hun har gått kamper i utlandet.

- Cecilia og jeg eier et firma sammen som har rettighetene til hennes boksekamper og sitter på avtalene med hennes internasjonale samarbeidspartnere. Firmaet har hatt en fantastisk reise hvor det er arrangert fire boksekamper som til sammen har solgt over 30.000 billetter. Siste kamp var i oktober 2017 og firmaet har ikke hatt aktivitet etter dette.

- Etter at jeg fikk på plass det internasjonale teamet med IMG, Klitschko og Tom Loffler har de håndtert kampene utenfor Norge, og jeg har ikke hatt noen arbeidsoppgaver utover mitt eierskap i dette sovende firmaet.

Andreassen har ofte blitt omtalt som Brækhus' manager, men det er han klar på at han aldri har vært.

- Cecilia har et heleid management-selskap som forvalter hennes personlige karriere og følger opp henne. Her har det vært engasjert seks ulike managere mens jeg har kjent henne, jeg har ikke vært en av dem eller vært engasjert i dette firmaet.

HÅPER PÅ RASK LØSNING: - Jeg ser fram til at han selger seg helt ut av First Lady Promotion, sier Cecilia Brækhus om Morten Andreassen. Foto: Paul Weaver

Brækhus: - Ser fram til at han selger seg ut

Brækhus deler ikke Andreassens oppfatning, men sier hun nå ser fram til at hennes koblinger til hennes tidligere samarbeidspartner brytes.

- Jeg bare konstaterer nok en gang at Morten Andreassen har en meget spesiell oppfatning av virkeligheten. Jeg ser ingen grunn til å gå i polemikk med ham. Nå ønsker jeg bare at alle forbindelseslinjer til han brytes.

- Jeg ser fram til at han selger seg helt ut av First Lady Promotion, sier Brækhus.

Morten Andreassen har tatt permisjon fra advokatvirksomheten hos Elden frem til rettskraftig dom i straffesaken mot ham foreligger.