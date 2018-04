Brøndby-keeper Rønnow skal til Eintracht Frankfurt

Brøndby-keeper Frederik Rønnow skal fra neste sesong spille for Eintracht Frankfurt. Den tyske klubben betaler 21 millioner danske kroner for ham.

25-åringen har ennå ikke forhandlet ferdig sin personlige avtale, men Brøndby har godtatt et bud tilsvarende 27 millioner norske kroner, og Rønnow er tilbudt en fireårskontrakt.

Rønnow ble nummer to bak den norske OB-keeperen Sten Grytebust da målvaktene i dansk fotball i desember i fjor stemte fram årets keeper. Han ligger godt an til å komme med i Danmarks VM-tropp som reserve for Kasper Schmeichel.

Målvaktens gode spill har hjulpet Brøndby til tabelltopp i superligaen. Utenlandske klubber har vært ute etter ham en god stund, og i januar avviste Brøndby et bud på ham fra Crystal Palace. Det kom på overgangsvinduets siste dag, samme dag som London-klubben hentet Alexander Sørloth fra Midtjylland.

Rønnow var ergerlig over at det ikke ble overgang da, men nå får han likevel oppfylt drømmen om proffspill i utlandet. I Eintracht Frankfurt er det meningen at han skal erstatte Lukas Hradecky, som forlater klubben ved sesongslutt.

Hradecky var keeperen Rønnow erstattet i Brøndby da han kom til klubben i 2015.

(©NTB)

