Brødrene Bø tjente fett i 2018

Johannes Thingnes Bø gjorde størst suksess i sporet, men storebror Tarjei tjente mest i 2018.

Johannes Thingnes Bø har vært Norges klart beste skiskytter de siste årene, men på inntektstoppen er det bror Tarjei som troner øverst.

Det viser tall DN har hentet ut i forbindelse med at skattelistene slippes tirsdag denne uken.

Tarjei Bø står ifølge avisen bokført med en inntekt på 8,980,937 i 2018. Lillebror Johannes tjente 6,574,511 samme år.

Brødrene har begge investert i flere store boligprosjekter, blant annet Off Market as, som gikk konkurs tidligere i år. De to har hvert sitt heleide investeringsselskap, JTB invest as og Boe Invest as.

Tidligere i år skrev VG at Tarjei Bø var en av flere norske idrettsutøvere som har investert tungt i et utenlandsk spilleselskap.

Les også: Hergeirsson og landslagsledelsen i møter helt inn til fristen: - Vi tar dette veldig seriøst

Det fikk daværende idrettspresident Tom Tvedt til å reagere.

- Dette er illojalt overfor alt det norsk idrett står for! Det er viktig å understreke at dette er aksjeinvesteringer og dermed ikke ulovlig. Men det er likevel umusikalsk, sa Tvedt til avisen i mars.

Tarjei Bø kunne vise til en formue på 11,167,451 i 2017. I 2018 er formuen 1,895,032.

Johannes Thingnes Bø hadde i 2017 en formue på 2,024,528. I 2018 viser skattelistene at formuen hans er 1,399,572.



Ifølge DNs oversikt er det Tiril Eckhoff som tjente mest av de kvinnelige, norske skiskytterne. Hun hadde en inntekt på 2,195,725 og en formue på 4,430,546.