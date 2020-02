Brødrene Bø ut mot gullvinner Loginov etter VM-sprinten

Den dopingtatte russeren stakk av med gullet i Anterselva.

Tarjei Bø skjøt feilfritt på både liggende og stående under lørdagens VM-sprint i italienske Anterselva, men måtte likevel ta til takke med en fjerdeplass.

Det var russeren Alexander Loginov som tok gullet, mens franske Quentin Fillot Maillet ble nummer to og Martin Fourcade kapret bronsemedaljen.

Loginov testet positivt på EPO i 2014 og ble utestengt for doping i to år. Det kom mange reaksjoner da han var tilbake i konkurranse. I desember 2018 ble det kjent at Loginov også er under etterforskning for brudd på dopingreglene under VM i 2017.

Kritisk til vinneren



Johannes Thingnes Bø stusser over russerens gode form nå, etter at han har levert svake resultater tidligere denne sesongen.

REAGERER: Johannes Thingnes Bø stusser over at russiske Alexander Loginov vant VM-sprinten i Anterselva. Foto: Tiziana Fabi (AFP / NTB scanpix)

- Men den bakgrunnen vi alle vet om, og det svake langrennet han vist i hele år, så er det jo litt rart, men vi får vel bare gratulere, vå må gjøre det, sier Thingnes Bø til NRK.

Han fikk støtte av storebror.

- Han fortjener ikke å være her, sa han til NRK.

- Han er tatt for EPO. Det er det verste du kan gjøre av doping. Han har sonet straffen sin, men det er tøft å stå her med en fjerdeplass når vi som konkurrerer rent får lide, sier Bø.

Der lillebror påpeker at Loginov har lite å vise til tidligere denne sesongen, virker ikke storebror så interessert i akkurat det.

- Det er ikke noe jeg spekulerer i. Vi har svart på hvitt at han er en jukser, og jeg har ikke respekt for folk som jukser, sider han ifølge NRK.no.

Storebror Bø, beste nordmann, var 23,9 sekunder bak vinneren i mål.

Lillebror Johannes Thingnes Bø åpnet rennet i et forrykende tempo og ledet klart fram til første skyting, men pådro seg en bom på det første skuddet.

På stående skyting fylte Thingnes Bø blinkene raskt, men klarte ikke å opprettholde den store farten i sporet og dermed endte han til slutt nede på femteplass.

Svakeste på 23 år



Ifølge NRK er dette første gang Norge ikke tar medalje på VM-sprinten for herrer siden 1997. I alle mesterskap etter dette har det vært en nordmann på pallen.

DOPINGTATT i 2014: Russeren Alexander Loginov. Foto: Matthias Schrader (AP / NTB scanpix)

- Det er nesten så vi må ta i bruk ord vi sjelden bruker om dette sterke herrelaget, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith om nettopp det.

Johannes Thingnes Bø innrømmer at det ble tungt lørdag.

- Jeg gikk med det jeg hadde. jeg går alltid ut i hundre og håper det skal gå. Det ble litt tungt på andrerunden og sisterunden var veldig tung. Da fikk jeg svi litt for en litt overmodig første runde, sa han til NRK etter rennet.

Av de øvrige norske ble Erlend Bjøntegaard nummer 14, Johannes Dale nummer 44 og Vetle Sjåstad Christensen nummer 77.