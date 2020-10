Brødrene Ingebrigtsen kom med stikk til Warholm etter kongepokal-uttalelse. Nå forklarer de reaksjonen: - Merkelig

Da Karsten Warholm (24) ba om en begrunnelse for hvorfor Jakob Ingebrigtsen (20) fikk kongepokalen, ristet brødrene Henrik og Filip Ingebrigtsen oppgitt på hodet.

NORGES IDRETTSHØYSKOLE (Nettavisen): - Det er han som sier at han er så veldig ydmyk, så da får han vise det av og til, også, sier Henrik Ingebrigtsen til Nettavisen.

Storebror Ingebrigtsen sikter til en hendelse som skjedde rett i etterkant av at lillebror Jakob i september ble tildelt kongepokalen for sin innsats i NM.

Etter utdelingen startet imidlertid en ordveksling.

Karsten Warholm og Amalie Iuel ble begge sitert på at de mente førstnevnte hadde fortjent kongepokalen.

Til Aftenposten sa Warholm at han var overrasket over avgjørelsen.

- Ja, jeg setter spørsmålstegn ved juryens valg, sa han til avisen.

VILLE HA BEGRUNNELSE: Karsten Warholm slet med å slå seg til ro med at han ikke fikk kongepokalen under NM i 2020. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Warholm var ute etter sin sjette strake kongepokal. Men juryen mente at Ingebrigtsens 3.33,93 på 1500 meter var en bedre prestasjon enn Warholms.

Ville ha begrunnelse

Verdensmesteren løp inn til 48,23 sekunder på 400 meter hekk. Han utdypet skuffelsen over å ikke få kongepokalen på følgende måte til Aftenposten:

- Et NM-gull henger høyt, det er jo derfor jeg stiller, men for meg handler det egentlig om kongepokalen. Det gikk tydeligvis ikke i dag, men jeg prøvde i hvert fall.

Videre sa Ulsteinvik-gutten at han veldig gjerne ville ha en begrunnelse fra juryen for hvorfor Ingebrigtsen ble valgt foran ham selv denne gangen.

I etterkant av disse uttalelsene tok storebror Henrik Ingebrigtsen til sosiale medier for å kommentere hendelsen. På Instagram la han ut et bilde av artikkelen med Warholm i Aftenposten og teksten: «Ydmyk uttalelse».

«Ydmjuk uttalelse»: Henrik Ingebrigtsen (t.h) serverte denne kommentaren på sin Instagram Story søndag kveld - over en skjermdump av et intervju med Karsten Warholm. Til venstre er Jakob Ingebrigtsen, som vant kongepokalen for menn i årets NM. Foto: Carina Johansen (NTB)

Senere hengte også Filip Ingebrigtsen seg på via Instagram. Han la i likhet med broren ut en artikkel, der Warholm ber om en begrunnelse fra juryen. Filip Ingebrigtsen la i tillegg på følgende tekst på posten: «Begrunnelsen: 3.33.93».

Filip Ingebrigtsen rykket også ut på Instagram søndag kveld og svarte på Karsten Warholm-intervjuet. «Begrunnelse: 3.33.93», skriver Ingebrigtsen. Foto: Skjermdump/Instagram/NTB

I sitt stikk mot Warholm sikter mellombror Ingebrigtsen altså til lillebors gode tid. Storebror Ingebrigtsen mener det hele først og fremst skulle være morsomt.

- Det var ment som en morsom kommentar. Og det var det, sier Henrik til Nettavisen.

Filip: - Det var merkelig

Filip på sin side forklarer sin reaksjon mot Warholms uttalelser med at han var veldig stolt over det lillebror Jakob hadde prestert og mente det var kongepokalen verdig.

- Jeg synes det var en veldig fortjent konepokal og det var merkelig å sette spørsmålstegn ved hvem som var kongepokalvinneren. Jeg synes man skal unne hverandre å vinne priser og gjøre det bra, sier han til Nettavisen.

- I år var det Jakob som stakk av med kongepokalen. Som mellomdistanseløper og langdistanseløper er det egentlig litt sånn at det går ikke an for oss å vinne den. Det har aldri vært et mål. Det at han faktisk fikk kongepokalen synes jeg var så stort og gøy, så da er det kjedelig at folk skal sette spørsmålstegn ved det, sier han.

Han mener det lillebror Jakob gjorde under NM er nærmest unikt.

- Det burde hylles. Det er som regel de tekniske øvelsene og sprintøvelsene som har vunnet opp gjennom årene og det har aldri vært, i hvert fall ikke mannlige løpere, som har vunnet den. Både prestasjonen og prisen var veldig fortjent, sier han.

Warholm: - Må tåle litt

Nettavisen har også spurt Karsten Warholm om hvordan han reagerte på stikkene fra Ingebrigtsen-brødrene. 24-åringen svarer at han har lagt det hele bak seg.

- Man må jo tåle litt, sier Warholm til Nettavisen.

- Når man snakker må man tåle litt meldinger tilbake. Det gjør jeg, jeg tåler det og det er god stemning, det kan jeg betrygge alle med, sier han om saken.

Presidenten i Norges Friidrettsforbund, Ketil Tømmernes, sa til Aftenposten at han ikke ville gi Warholm noen begrunnelse og kom med følgende uttalelse:

– Beslutningen er tatt i henhold til regelverket. Der står det at prestasjonene vurderes, og at beslutningen tas ut fra vurderingen av prestasjoner, og ut fra skjønn.

Jakob Ingebrigtsen sa etter utdelingen at han var overrasket over at valget falt på ham denne gang. Warholm hadde vunnet kongepokalen fem år på rad før 2020.

– Det er stas, det er ikke hvem som helst man sammenligner seg med. Det er kult å bli hedret på en sånn måte. Som distanseløper er det ikke noe man tenker så mye på, dessverre, sa lillebror Ingebrigtsen, litt mer diplomatisk enn sine to brødre.

Ikke første gang

Dette er ikke første gang det har vært temperatur mellom Ingebrigtsen-leieren og Warholm i forbindelse med utdelingen av en kongepokal.

I 2017, da Warholm ble verdensmester for første gang på 400 meter hekk, var det mye fram og tilbake mellom partene. Det hele startet med at storbror Henrik Ingebrigtsen mente Filips bronse på 1500 meter i VM, var en større prestasjon enn Warholms gull.

- All ære til Warholm sitt gull på 400 meter hekk. En fantastisk prestasjon. Og det han har fått til denne sesongen er det bare å ta av seg hatten for. Men som 1500 meter-løper liker jeg best bronsen, forklarte storebror Ingebrigtsen til Nettavisen.

Feiden fortsatte under NM i Sandnes noen uker senere der Warholm snappet kongepokalen foran Jakob Ingebrigtsen. Etter utdelingen ropte hekkeløperen dette foran pressen: «Hvor er Henrik Ingebrigtsen? Hvor er Henrik Ingebrigtsen?».

Warholm sa til Nettavisen på et senere tidspunkt at han ikke sa noe han ikke kunne stå for i «krangelen» med Henrik Ingebrigtsen i 2017.

- Der er jeg egentlig bare glad for at jeg fikk forsvart meg. Det er sjelden dere vil se meg gå i angrep på noen andre. Jeg er veldig flink til å «mind my own business».