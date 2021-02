Bronse til Norge - Østerrike tok VM-gull i laghopp

Norge hang godt med etter første omgang, men maktet ikke å kjempe helt inn i kampen om gullet.

Saken oppdateres

OBERSTDORF/OSLO (Nettavisen): Det norske laget med Silje Opseth, Anna Odine Strøm, Thea Minyan Bjørseth og Maren Lundby tok bronsen i lagkonkurransen i hopp fredag ettermiddag. Østerrike sikret seg gullet foran Slovenia.

Slovenias Nika Kriznar slo til med et hopp på 106 meter i den andre omgangens første runde. Dermed la hun et godt grunnlag sammenlignet med Opseth som landet på 99 meter. Sistnevnte var skuffet over seg selv etter andre omgangen.

- Jeg føler jeg ødelegger litt for laget i dag, sa hun til NRK etter sitt siste hopp, før de to siste rundene.

Bjørseth var best i den tredje og nest siste puljen med sitt hopp på 98,5 meter. Før den siste runden lå Norge 21 poeng bak Slovenia og 9,2 bak Østerrike. Lundby landet på 97,5 meter i sitt siste hopp og sikret pallplass for Norge.

Det ble dramatisk mellom Østerrike og Slovenia. Marita Kramer slo til med 104 et hopp på meter og da Ema Klinec sviktet i sitt hopp for Slovenia, ble det til slutt østerrikerne som kunne juble for gull.

Den første omgangen var preget av tunge forhold med opp mot to sekundmeter bakvind.

Norge var kun 4,4 poeng bak ledende Østerrike etter den første omgangen av VM-laghoppingen i tyske Oberstdorf fredag.

- Det er litt ekstra nerver i dag. Man er del av et lag og da er man avhengige av at alle presterer, sier Bjørseth etter at alle de norske jentene hadde fullført ett hopp.

Sportssjef Clas Brede Bråthen var brukbart fornøyd med den første omgangen, men var nok en gang litt kritisk til dømmingen.

- Vi er definitivt i nærheten. Så er det lett å se hvor vi gir fra oss de poengene, det er i landingene, sier Bråthen.

