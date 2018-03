Børs: Slik spilte Norge mot Australia

Dette er Nettavisens vurdering av de norske landslagsgutta.

NORGE - AUSTRALIA 4-1:

ULLEVAAL (Nettavisen): Norge startet landslagsåret 2018 med å vinne 4-1 i en privatlandskamp mot VM-klare Australia fredag kveld.

Jackson Irvine gav gjestene ledelsen før Ola Kamara utlignet i første omgang. Tore Reginiussen gav Norge ledelsen før Kamara satte spikeren i kista, og sikret seieren for Lars Lagerbäcks menn med ytterligere to scoringer.

Les mer om kampen her.

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillernes prestasjoner.

Enig eller uenig i våre vurderinger? Nederst i artikkelen kan du stemme frem den du mener var Norges beste.

RUNE ALMENNING JARSTEIN - 6:

God kamp totalt sett av Norges ubestridte nummer én. Kan ikke klandres for den australske scoringen, og har ingen problemer med et skudd i første omgang fra Huddersfield-mannen Aaron Mooy. Samtidig leverer han et par solide utspill mot Maars Johnsen, hvilket startet flere angrep for Norge.

OMAR ELABDELLAOUI - 5:

Innleder første omgang bra, og rydder opp fint. Rufsete i pasningsspillet, men inviterer til overlapp med sin konstante løping. Vil mer enn han får til fremover i banen for Norge, men har god kontroll bakover ute på sin høyreback.

KRISTOFFER VASSBAKK AJER - 6:

Fungerer godt sammen med stopperkollega Reginiussen i store deler av den første omgangen, og ser ut som den lederen mange har forespeilet ham som. Feilberegner på den australske scoringen, og må ta på seg en stor del av ansvaret for at Jackson Irvine får gå opp upresset og stange inn 0-1. Skal likevel ha masse skryt for å spille seg opp i andre omgangen, og former et solid samarbeid med Reginiussen i sin første kamp med flagget på brystet.

TORE REGINIUSSEN - 6:

Jobber godt ved siden av debutant Ajer, og rydder opp rundt 19-åringen. Tar de enkle og mest effektive løsningene, og er det kloke hodet i sentralleddet for Norge. Skulle stanget inn en scoring i den første omgangen, men gjør opp for seg og header inn 2-1 for de norske herrene.

BIRGER MELING - 5:

Har voldsomme problemer med Hertha Berlin-angriper Mathew Leckie tidlig i den første omgangen, men jobber seg omsider inn i oppgjøret. Alt i alt et godkjent oppgjør for RBK-backen i sin femte kamp med flagget på brystet.

MOHAMED ELYOUNOUSSI - 7:

Slet med å involvere seg i starten av første omgang, men så fort han byttet plass med Stefan Johansen og fikk spille på venstre, så drev han høyreback Bailey til vanvidd. Tidvis helt ustoppelig, og spiller Kamara opp til Norges utligning. Beveger seg konstant, og samspillet med tidligere Molde-lagkamerat Kamara gjør at Australia mister kontrollen på den norske venstresiden. Er i tillegg meget god i presset for Norge i den andre omgangen, men bruker noen ganger for lang tid med å slippe ballen på kontringer.

MARKUS HENRIKSEN - 5:

Veldig anonym i store deler av første omgangen, men er observant på et dårlig utspill langs bakken fra keeper Mathew Ryan. Snapper ballen foran Australia-kaptein Mile Jedinak og spiller Kamara igjennom til 3-1.

FREDRIK MIDTSJØ - 5:

Jobber og sliter sentralt i banen, og gjør livet surt for Jedinak i hele kampen. Virker rolig og balansert med ballen i beina, og bidrar til å stabilisere spillet sentralt i banen for Lagerbäcks menn.

STEFAN JOHANSEN - 5:

Bytter kant med Moi og leverer meget bra ute på høyrekanten. Kapteinen skal likevel ha honnør for sin presise venstrefot på dødball. Hamrer ballen inn til Reginiussen som header inn 2-1, og samme duo er nære ved å repetere bragden få minutter senere. God til hjelpe visekaptein Elabdellaoui på kant, og etablere angrepsspill.

OLA KAMARA - 8 - Norges beste:

Sliter en del i pasningsspillet innledningsvis, men jobber utrettelig på topp. Burde muligens klarere unna innlegget på 0-1, men rekker ikke helt opp. Svarer med å være nådeløs foran mål på 1-1 og 3-1 ved først å kombinere fint med Elyounoussi på første scoringen, for så å ta opp god posisjon så fort Henriksen vinner ballen på 3-1. Gjør mye selv og dunker inn sitt tredje for kvelden helt på tampen av kampen. Rufsete start, men spiller seg opp og er Norges beste spiller med sine tre scoringer.

BJØRN MAARS JOHNSEN - 5:

Fungerer perfekt som oppspillspunkt i den første omgangen, og bruker sin råe fysikk til å ta ned flere av oppspillene fra dypet. Burde gitt Norge ledelsen i første omgang etter å ha blitt spilt igjennom av Kamara, men leverer en god kamp med flagget på brystet.

Innbyttere:

MARTIN ØDEGAARD - (inn etter 78 for Midtsjø - ikke vurdert:





IVER FOSSUM (inn etter 87 for M. Elyounoussi) - ikke vurdert:

*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.



**En spiller må ha blitt byttet inn før det 60. spilleminutt for å bli vurdert.

*** Børsen er satt av Jonas Giæver og Simen Lønning.

