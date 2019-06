Børs: Slik spilte Norge mot Færøyene

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillerne.

FÆRØYENE - NORGE 0-2

TÓRSHAVN (Nettavisen): Norge tok en ventet seier borte mot Færøyene i EM-kvalifiseringen mandag kveld uten å imponere.

Nederst i artikkelen kan du stemme på hvem du synes var Norges beste spiller mot Færøyene.

Under følger Nettavisens spillerbørs.

ANDRÉ HANSEN - 5

Hansen fikk tillit fra start etter at en småskadet Sten Grytebust ikke ble klar til oppgjøret i Torshavn. Rosenborg-keeperen fikk ikke en voldsomt travel dag på jobben, men virket stort sett trygg i det han foretok seg.

HAITAM ALEESAMI - 3

Det var ikke veldig mange sjanser Færøyene skapte mot Norge, men de gangene de lagde problemer, så var det som regel etter innlegg fra høyrekanten. Det må Aleesami ta en del av skylden for. Norges venstreback var heller ikke spesielt imponerende fremover på banen. Han kom til en par fine innleggsmuligheter, men pasningene inn i boksen ble for upresise til at det plaget det færøyske forsvaret nevneverdig.

KRISTOFFER AJER - 5

Celtic-profilen hadde som ventet stort sett grei kontroll på de færøyske angriperne. Ajer var også til tider ivrig etter å bidra fremover på banen, men det stoppet ofte opp og endte opp i støttepasninger. En godkjent kamp av Ajer, men ikke noe mer enn hva man kan forvente. Også noe bekymringsverdig at nok en motstander kommer til de farligste sjansene på innlegg inn i boksen. Ajer og Nordtveit bør ta en del av ansvaret for at dette ikke ryddes unna.

HÅVARD NORDTVEIT - 4

Nordtveit virket i likhet med Ajer stort sett trygg mot Færøyene, men den langt dårligere rangerte motstanderen kom seg likevel til noen farlige muligheter på innlegg inn i boksen. Her må Ajer og Nordtveit i større grad ta disse duellene og få stoppet slike muligheter.

OMAR ELABDELLAOUI - 4

Norges kaptein gjorde ingen spesielt god kamp mot Færøyene. I likhet med Aleesami så kom han en rekke ganger i gode innleggsposisjoner, men det ble litt for ofte upresist. Traff heldigvis bedre mot slutten av kampen da han serverte Johnsen som headet inn 2-0.

MARKUS HENRIKSEN - 3

Det lugget for Henriksen mot Færøyene. Mistet ballen en rekke ganger og fikk lite til å stemme offensivt. Han har i de to siste landskampene blitt skjøvet ut til en uvant venstrekantposisjon og det kan nok virke som trønderen trives litt bedre sentralt i banen. Henriksen ble byttet ut med Stefan Johansen etter cirka 70 minutter.

OLE SELNÆS - 5

Selnæs spilte mye på det trygge, men fikk til noen gode og lure pasninger fra sin midtbaneposisjon. Det stoppet dessverre ofte opp i neste fase av spillet, uten at Selnæs skal klandres for det. Kina-proffen får pluss for sin målgivende pasning til Bjørn Maars Johnsen i starten av andreomgangen. Han hang imidlertid ikke med da Færøyene headet i stolpen på corner etter 75 minutter.

SANDER BERGE - 4

Han gjorde ingen store feil, men fikk heller ikke til spesielt mye mot Færøyene. Valgte som regel det trygge og det ble det få sjanser ut av. Vi savnet at Berge tok mer initiativ fremover. Unggutten er i stand til å ta seg forbi en mann eller to, men det så vi lite av i Torshavn mandag kveld.

MARTIN ØDEGAARD - 5

Etter å ha imponert stort mot Romania, så var det igjen knyttet forventinger til hva Ødegaard kunne finne på mot Færøyene, men det ble en ganske anonym forestilling av unggutten. Skaffet Norge frispark i en fin posisjon i førsteomgangen som han selv skjøt like utenfor. Kunne også vise til to gode innlegg i løpet av kampen som burde fått en bedre skjebne, men hverken Johnsen eller Kamara var i stand til å heade på mål.

TARIK ELYOUNOUSSI - 3

Elyounoussi kom aldri til sin rett mot Færøyene. Det færøyske forsvaret hadde god kontroll på den norske angriperen som ikke hadde noen stor dag på jobben. Rotet også bort ballen etter 22 minutter som endte med en farlig sjanse til hjemmelaget. Ble byttet ut med Ola Kamara tidlig i andreomgangen.

BJØRN MAARS JOHNSEN - 6 - Norges beste

Johnsen startet kampen til fordel for en sliten Joshua King, men slet lenge med å sette sitt preg på kampen. Kom til en brukbar sjanse før pause, men headingen ble for svak. Fikk en ny mulighet helt i starten av andreomgangen, men denne gangen bommet han helt på ballen. Fikk likevel en opptur kort tid senere da han headet inn 1-0 for Norge etter innlegg fra Selnæs. La også på til 2-0 like før slutt.

INNBYTTERE:



Ola Kamara - inn etter 57 minutter for Tarik Elyounoussi - 4

Startet med å heade ballen over fra fire meter etter et godt innlegg av Ødegaard. Ble for upresis de gangene Norge fikk muligheter på overganger.

Stefan Johansen - inn etter 71 minutter for Markus Henriksen - ikke vurdert

Fredrik Midtsjø - inn etter 80 minutter for Ole Selnæs - ikke vurdert

*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.



**En spiller må ha blitt byttet inn før det 60. spilleminutt for å bli vurdert med karakter.