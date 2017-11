Børs: Slik spilte Norge mot Makedonia

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillerne.

MAKEDONIA- NORGE 2-0

SKOPJE/OSLO(Nettavisen): Det ble ingen god dag på jobben for Lars Lagerbäck og hans menn i Makedonia. I svenskens åttende kamp for norske landslagssjef tapte nemlig Norge 2-0 for Makedonia.

Makedonias kaptein, Goran Pandev, stod for kampens første mål like før pause, før Anes Osmanoski fastsatte til 2-0 på overtid i andre omgang. Norge klarte aldri å slå tilbake.

Her er Nettavisens spillerbørs fra kampen (karakterskala 1-10, der 1 er dårligst og 10 er best):

STEN GRYTEBUST - 5: God og solid helt bakerst for Norge, og virker også meget trygg med beina. Redder Gustav Valsvik i starten av kampen med en god avklaring. Kan ikke lastes for 1-0-målet, men spiller ballen rett i beina til Osmanoski på 2-0.

JONAS SVENSSON - 5: Meget solid defensivt, og Makedonia får ikke veldig mye glede offensivt på siden til AZ Alkmaar-spilleren. Dessverre bidrar ikke 24-åringen altfor mye offensivt i denne kampen.

HÅVARD NORDTVEIT - 5: Norges kaptein denne kvelden i Makedonia. Burde flytte over og stoppe Pandev på scoringen, men gjør mye av grovarbeidet i forsvar. God i pasningsspillet ut fra eget område.

GUSTAV VALSVIK - 4: Går fra å stoppe Pandev med en fantastisk takling, til å bli snurret rundt med av makedonske angripere. Allerede etter få minutter var han nær ved å gi Makedonia en gratis-sjanse. Må nok opp et hakk.

BIRGER MELING - 5: Suser opp og ned langs backen, og river og sliter i motstanderne defensivt. Flink til å komme på overlapp, men avleveringene inn i boks er ikke av høy nok klasse.

MARTIN ØDEGAARD - 5: Står for flere fine detaljer, og virket tent på å bevise noe for trener Lagerbäck. Stod for Norges absolutt største sjanse da han hamret ballen i stolpen i den første omgangen. Vil mer enn han får til mot et tett og kompakt Makedonia.



MARKUS HENRIKSEN - 5: Forsøker å bidra begge veier fra sin midtbaneposisjon, men ble tidvis overløpt. Slik som Ødegaard, ser han ut til å slite når Makedonia legger seg tett og kompakt rundt egen boks.

OLE SELNÆS - 4: Fikk jobben med å styre Norges midtbane, og klarer det tidvis. Sliter når han blir satt under press, og gir vekk ballen unødvendig ved flere anledninger. Misser Goran Pandev på løp inn i boksen, hvilket leder til Makedonias scoring.

MARTIN LINNES - 7- Norges beste spiller: Meget solid i den første omgangen på venstrekanten. Suser fra det som var av makedonske forsvarere da han spilte opp navnebror Ødegaard i den første omgangen. Flink i det offensive presset til Norge, og var Lars Lagerbäcks beste spiller i den første omgangen

OLA KAMARA - 6: Han har ment lenge at han burde bli tatt ut på landslaget, og viste i den første omgangen hvorfor hans kvaliteter kan være en x-faktor i fremtiden. Flink til å finne plass både like foran boksen og inne i boksen. Avslutningene satt alle andre steder enn mål for Colombus Crew-spissen.

ALEXANDER SØRLOTH - 5: Jobbet og slet på topp, og forsøkte å gjøre livet surt for makedonske forsvarere. Kom aldri til noen store sjanser, men frigjorde mye rom for spissmaker Kamara.

Innbyttere:

PÅL-ALEXANDER KIRKEVOLD - 4 (inn 45. for Sørloth): Ingen drømmestart for «Mål-Pål» i den norske landslagsdrakten. Lurer inne i boksen og prøver å involvere seg, men får aldri noen store sjanser.

MATS MØLLER DÆHLI - 6 (inn 45. for Linnes): Et friskt pust i andre omgang, og spiller fri Meling ved to anledninger. Fikk det ikke helt til å stemme i de avgjørende øyeblikkene, men en av Norges absolutt giftigste.

MORTEN THORSBY (inn 69. for Ødegaard)

MOHAMED ELYOUNOUSSI (inn 75. for Selnæs)

ANDERS TRONDSEN (inn 78. for Kamara)

* En spiller må ha blitt byttet inn før det 60. spilleminutt for å bli vurdert.

* Børsen er satt av Jonas Giæver og Martin Busk.

