Børs: Slik spilte Norge mot Romania

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillerne.

NORGE - ROMANIA 2-2:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Norge måtte nøye seg med ett poeng da det kun ble 2-2 i EM-kvalifiseringen mot Romania på Ullevaal Stadion fredag kveld.

Nederst i artikkelen kan du stemme på hvem du synes var Norges beste spiller mot Romania.

Under følger Nettavisens spillerbørs.

STEN GRYTEBUST - 5

I Rune Jarsteins skadefravær var det Grytebust som fikk tillit mellom stengene for Norge, og det var lite å si på innsatsen til keeperen mot Romania. Grytebust hadde stort sett god kontroll på det han fikk å bryne seg på, men var dessverre sjanseløs på scoringene til Romania.

HAITAM ALEESAMI - 4

En helt grei kamp av den norske venstrebacken. Hadde stort sett god kontroll defensivt, men vi savnet noen flere bidrag fremover på banen. Var også igjen en del av en norsk forsvarsrekke som slapp inn flere mål på hjemmebane etter først å ha tatt ledelsen.

KRISTOFFER AJER - 4

Den norske forsvarskjempen virket å ha god kontroll de gangene han ble utfordret av rumenerne i både løpsdueller og lufta i førsteomgangen. Var også på hugget og fikk blokkert Nicolae Stancius farlige avslutning fra cirka 20 meter midtveis i førsteomgangen. Celtic-stopperen sovnet imidlertid da Romanias Claudiu Keserü snek seg mellom ham og Henriksen og headet inn reduseringen for gjestene.

HÅVARD NORDTVEIT - 4

Også Nordtveit hadde lenge en fin dag på jobben. Hadde riktignok et stygt balltap i førsteomgangen som fort kunne fått større konsekvenser mot et bedre lag, men alt i alt hadde Nordtveit lenge god kontroll i midtforsvaret, men mot slutten raknet det igjen for Norge.

OMAR ELABDELLAOUI - 4

Hadde stort sett god kontroll bakover og fikk en del frihet til å gå på løp langt opp i banen, men pasningsfoten til den norske kapteinen var ikke riktig stilt inn. Ble ofte for upresis da han skulle legge inn i boksen og burde definitivt ha servert lagkameratene på åpent mål i starten av kampen.

MARKUS HENRIKSEN - 6

Ble skjøvet ut på venstrekanten av Lagerbäck etter at Sander Berge returnerte fra skade, men Henriksen klarte seg godt i sin noe uvante posisjon. Trønderen gikk på farlige løp og spilte fri lagkameratene. Var litt mer anonym etter pause og burde kanskje sammen med Ajer gjort en bedre jobb for å hindre rumensk redusering.

OLE SELNÆS - 5

Selnæs fikk fornyet tillit på den sentrale midtbanen. Mot Romania ble det en kamp helt på det jevne for Kina-proffen. Viste glimtvis frem sitt gode overblikk og pasningsfot.

SANDER BERGE - 5

Berge måtte stå over de to første kampene i EM-kvalifiseringen som følge av skade, men mot Romania var han tilbake på den norske midtbanen. Genk-spilleren tok på seg en sjefsrolle på midten var ingen lett mann å møte for rumenerne. Noen pasningsfeil ble det, men alt i alt en brukbar kamp for Berge.

MARTIN ØDEGAARD - 7 - Norges beste

Det norske supertalentet har fått skryt for utviklingen denne sesongen og mot Romania viste til tider Ødegaard at han har tatt steg denne sesongen. 20-åringen ville hele tiden ha ballen og var ofte en trussel mot det rumenske forsvaret med sine lure stikkere og pasninger til lagkameratene. Var involvert da Norge tok ledelsen etter 55 minutter, og økte selv til 2-0 etter 69 minutter. En god kamp av Ødegaard og utvilsomt Norges beste spiller på det som endte med å bli en skuffende kveld.

TARIK ELYOUNOUSSI - 6

Løpsmaskinen har vært i kanonform i svenske AIK og mot Romania stod det ikke på innsatsen for Elyounoussi. Flere ganger presset den norske angriperen rumenerne til å gjøre feil, og truet i tillegg bakrommet da det norske laget hadde ballen. I andreomgangen sendte han Norge opp i ledelsen etter 55 minutter da Ødegaards avslutning.

JOSHUA KING - 4

King pleier å være blant Norges beste spillere, men vi har sett ham i bedre form enn det han viste mot Romania. Virket ikke like pigg som i tidligere landskamper og det spørs nok om spissen merket at han akkurat har unnagjort en lang Premier League-sesong. King burde blant annet ha scoret da han kom alene med keeper etter 33 minutter, men rotet bort sjansen. Anonym i store deler av andreomgangen, men fikk vist litt av det som bor i ham da han serverte målgivende pasning til Ødegaard etter 69 minutter.

INNBYTTERE:



Ola Kamara - inn etter 83 minutter for Tarik Elyounoussi - ikke vurdert

*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.



**En spiller må ha blitt byttet inn før det 60. spilleminutt for å bli vurdert med karakter.