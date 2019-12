Brudd for Løke, fortsetter håndball-VM tross knockout mot Danmark

Håndballjentenes tøffing Heidi Løke har pådratt seg et nesebrudd, men hun spiller videre i VM der Norge mandag møter Sør-Korea.

KUMAMOTO (NTB/ Nettavisen): – Den er blå, men ikke så vond. Det er et brudd. Det ser vi. Jeg har konferert med øre-nese-hals-spesialister i Norge. De sier at så lenge det ikke er skader inne i nesa, er det greit å spille. Så kan man gjøre noe med dette (bruddet) i etterkant, sier landslagslege Anne Froholdt til NTB.

Løke tåler mer enn de fleste, men selv hun måtte ned for telling etter at en dansk albue havnet rett i fjeset hennes i 1.-omgangen.

BLÅ: Heidi Løke bar tydelige merker etter søndagens smell. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Det var Lotte Grigel som forårsaket skaden. – Hun kom inn til oss i pausen og sa unnskyld. Heidi er jo fantastisk. Hun kunne vært irritert og sint, men sa i stedet at det var helt greit, sier Froholdt.

Norge vant 22-19 over Danmark og tok to svært viktige poeng. Seieren betyr også at Norge styrket sine sjanser med tanke på OL-plass.

Ikke beskyttelse

Det er ulovlig å spille med ansiktsmaske som beskyttelse i VM. Dette skyldes blant annet at en maske kan skade motspillere.

GIKK NED FOR TELLING: Heidi Løke fikk seg en smell i nesa like før pause i søndagens kamp mot Danmark. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Løke var med på treningen mandag formiddag med blåfarge rundt det venstre øyet. Hun lignet litt på en bokser som hadde vært gjennom tøffe runder kvelden før.

– Det ser nok verre ut enn det er, sier Froholdt.

Slår Norge Sør-Korea og Tyskland onsdag, er semifinaleplassen sikret.

Norge kan ta sin fjerde VM-tittel etter seirer i 1999, 2011 og 2015.

