Bruno Fernandes' start i Manchester United hylles av Sporting-treneren

Manchester Uniteds portugisiske superstjerne har imponert stort etter overgangen fra Portugal. Det overrasker ikke hans tidligere trener.

Vinterens store overgangssaga handlet om Manchester United, Bruno Fernandes og Sporting Club fra Portugal. Etter mange rykter og spekulasjoner, endte det med at midtbanestjernen signerte for Ole Gunnar Solskjærs klubb.

Siden har Fernandes tatt Old Trafford med storm, og senest borte mot Everton hamret portugiseren inn en scoring som sikret at United tok med seg et viktig poeng fra Goodison Park.

På sine fire kamper i Premier League har 25-åringen fra Maia vartet opp med to scoringer og to målgivende pasninger, og har raskt gjort seg til en av publikums store favoritter.

Måtte si ifra

Blant annet Ole Gunnar Solskjær har hyllet Fernandes' påvirkning på laget, og fremhevet at han har «en hjerne som er kjappere enn mange» da United var på treningsleir i Marbella tidligere i vinter.

En som har latt seg imponere, men slettes ikke overraske, er Sporting-trener Silas. Han forteller den portugisiske avisen Récord at det man nå ser fra Fernandes har vært forventet lenge:

- Var det noen som tvilte på at han skulle dra til Manchester United, og ikke være like god som han er? Han kommer til å gjøre mer. Tenk om noen måneder når han er mer integrert i laget, sa Silas i forkant av kampen mot Famalicão i den portugisiske toppdivisjonen.

IMPONERT: Sporting-trener Silas har latt seg imponere av sin tidligere elev. Foto: 27 (Reuters)

Denne sesongen har Fernandes båret Sporting på skuldrene, og står med åtte scoringer og syv målgivende på 15 kamper i den portugisiske toppdivisjonen. Han banket også inn fem mål og tre målgivende på seks kamper i Europa League.

Det merkverdige er at disse tallene nærmest blekner sammenlignet med fjoråret der han på 53 kamper satt igjen med 32 scoringer og 18 målgivende for laget fra den portugisiske hovedstaden.

Skal vi tro trener Silas, kan mye av den fantastiske formen til Fernandes ha opphav i den enorme treningsiveren.

- Jeg så ham trener hver fag og, ærlig talt, jeg har aldri sett en spiller for ham. Han brukte en times tid på å trene skudd etter trening. Jeg måtte si «Bruno, nå er det nok!», forteller treneren.

Han hyller også sin tidligere spiller for å ha vist at han er kapabel til å tilpasse seg sine nye omgivelser kjapt etter den mye omtalte overgangen fra portugisisk toppfotball.

Dyrkjøpt

Manchester United måtte nemlig ut med veldig mye penger for å sikre seg den portugisiske superstjernen. Sporting har opplyst om at dersom alle ledd i avtalen oppfylles, så må United til slutt betale 80 millioner euro.

Det var Sporting-direktør Francisco Salgado Zenha som fortalte Récord at de hadde lange og intense forhandlinger med United, men at de rødkledde «til slutt betalte det de ønsket» for å sikre seg Fernandes.

Resultatene med den portugisiske superstjernen er uansett udiskutable for Manchester United. Med Fernandes i laget har nemlig Manchester United ikke tapt på seks kamper.

De står med tre seire, blant annet borte mot Chelsea, så vel som tre uavgjortkamper. På de kampene har Fernandes, som nevnt, stoppet på to scoringer og to målgivende i ligaen. Han har også én scoring i Europa League for United.

I den nest største av Europas klubbturneringer er United videre til kvartfinalen der de møter LASK Linz fra Østerrike. 25-åringen spilte mot nettopp LASK tidligere i turneringen da han fortsatt representerte Sporting.

I hjemmekampen hadde han én scoring og én målgivende i 2-1-seieren, mens han var suspendert til borteoppgjøret. Der vant LASK hele 3-0 mot laget fra Lisboa.

