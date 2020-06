Bruno Fernandes avslører at han kunne blitt Tottenham-spiller

Ting kunne sett veldig annerledes ut for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i Premier League om dette hadde blitt en realitet.

Bruno Fernandes tok Premier League med storm etter overgangen fra Sporting Lisboa i januar.

Portugiseren ga fornyet liv i et Manchester United-lag som trøblet, og tok umiddelbart tak i søken etter mål og målpoeng med sine to scoringer og tre målgivende før fotballen gikk i.

LIVE: VI FØLGER OVERGANGSMARKEDET

Avslører overgangen som gikk i vasken

Nå viser det seg at den elegante portugiseren kunne gjort det samme for en av Uniteds rivaler, nemlig Tottenham.

- Den første klubben som nesten signerte meg var Tottenham under Mauricio Pochettino. Men jeg vet ikke helt hva som skjedde, kanskje de synes pengene Sporting Lisboa forlangte var for mye - og til slutt bestemte klubben seg for å beholde meg, sa Fernandes i en Instagram-samtale med den tidligere fotballspilleren Mario Ghurovski.

Og han la til:

- Tottenham meldte sin interesse i sommer, og United kom på banen i januar. Det er mulig at Spurs også returnerte da, men så fort jeg visste at United var interessert var det den eneste klubben jeg ville prate med. United var drømmelaget mitt i England, så jeg er lykkelig nå fordi jeg har fått muligheten til å spille for et lag jeg alltid har drømt om.

FIKK SIN MANN: Bruno Fernandes endte til slutt hos Manchester United og Ole Gunnar Solskjær. Foto: Paul Ellis (AFP)

Les også: Glimts stortalent selges: Nærmer seg utenlandsk klubb

Videre sier Fernandes at på denne tiden i fjor så var det Tottenham som var nærmest å signere han, og at det i tillegg var lag fra Frankrike og Spania som var i samtaler med hans agent.

- Spurs hadde «alt»

I desember 2019 snakket Bruno Fernandes med portugisiske Record, og det legges ikke skjul på at portugiseren da ønsket seg en overgang til Pochettinos mannskap.

- I sommer (2019) trodde jeg at jeg ville få overgangen min. Jeg mente selv det var god timing. Jeg hadde aldri spilt bedre enn jeg gjorde da. Etter Nations League var det en del forespørsler, men spesielt fra Tottenham. Det var laget som ønsket meg mest, og det var det eneste laget jeg valgte å prate med. De andre klubbene interesserte meg ikke, eller så var ikke prosjektene det jeg ønsket meg.

Før han legger til:

- Tottenham hadde alt jeg ønsket meg på det tidspunktet. Det var en attraktiv liga. Det å vite at Tottenham var villige til å betale for meg, og samtidig gjøre alt i sin makt for å signere meg, gjorde at det var et fristende steg i karrieren min.

Som kjent ble den overgangen aldri noe av, og Maurico Pochettino ble siden erstattet av José Mourinho i sjefsstolen i Tottenham.