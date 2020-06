Bruno Fernandes etter den gode starten i United: - Det er nå det blir vanskelig

Den portugisiske superstjernen tror fort at motstanderne vil bli mer varsomme rundt ham i fremtiden.

Bruno Fernandes har vært en åpenbaring etter at han signerte for Manchester United fra portugisiske Sporting Club i løpet av vinterens januarvindu.

United har nemlig til gode å tape med portugiseren i laget, og på sine ni første kamper har han levert tre scoringer og fire målgivende.

Det virker uansett ikke å være godt nok for den kravstore midtbanejuvelen, som selv innrømmer at det er når korona-pandemien er over at det virkelig blir tøft for hans videre prestasjoner.

- Er nå det virkelig begynner

I et intervju med Instagram-kontoen Talent Ain't Enough, som igjen er gjengitt av Daily Mail, er portugiseren krystallklar på hva som venter ham fremover:

- For meg så er ikke ni kamper for United bra nok, for det er nå det virkelig begynner. Motspillerne dine begynner å lese spillet ditt, hvordan du beveger deg på banen, hvordan du sentrer og skyter. Ting kommer til å bli vanskeligere nå, sier Fernandes.

- Nå må jeg forberede meg ytterligere, jobbe hardere og skaffe meg en bedre forståelse av lagene jeg møter, for de kommer til å gjøre det samme mot meg. Jeg må være bedre forberedt fremover.

Blant de som har støttet Fernandes mest er hans tidligere trener Silas, som i sin tid hevdet at man fort ville se hvor god hans tidligere elev var i United.

Også United-sjef Solskjær har forklart hvor imponert han var kort tid etter at Fernandes hadde signert fra den portugisiske hovedstadslaget.

Det har siden også kommet frem at Solskjær dro personlig for å se Fernandes spille før han valgte å hente ham til Old Trafford.

Det er flere som stilte spørsmål rundt hvorvidt Fernandes ville ha det i seg til å levere i en liga som anses som betraktelig bedre enn den portugisiske.

Fernandes hadde nemlig et varierende opphold i Italia med Udinese og Sampdoria, som gjorde at det var flere som var usikre på om han kunne takle Premier League.

- Det er ikke sånn at intensiteten i England handler om at du løper mye mer enn i for eksempel Portugal og Italia, men man løper kanskje med høyere intensitet. Man må vinne tilbake ballen kjappere, og noen ganger skaper det mye rom, sier Fernandes.

- Det kan være kontringer på kontringer, så du løper i høy hastighet over lengre tid enn i andre land.

Overbetalt?

En av tingene som har gått igjen ved flere anledninger er prisen Manchester United betalte for Sporting-stjernen.

Ifølge de offisielle dokumentene kan Manchester United ende opp med å betale 80 millioner euro for Fernandes.

Ifølge visepresidenten Francisco Salgado Zenha skal uansett Manchester United måtte betale 65 av de 80 millionene med en gang, og at Sporting til slutt fikk de røde til å betale nøyaktig det de ønsket.

Også president Federico Varandas har vært ute i pressen og snakket om verdien til Fernandes, der han blant annet mener United kan ha overbetalt for portugiseren:

- Bruno Fernandes ble solgt for 68 millioner pund i januar. Hva hadde han vært verdt i dag? Kanskje 17 millioner pund? 27 millioner pund? Det vet ingen, sa presidenten i intervjuet.

Det virker uansett mer som at Fernandes selv er fokusert på å levere for United i årene som kommer:

- Min visjon da jeg kom til Manchester United var at jeg nå skulle til en av de beste klubbene i verden, uten tvil. For meg er dette den beste klubben i England. Målet mitt med det neste året er å gjøre det bedre enn jeg har gjort så langt, sier portugiseren.

På sine ny kamper for Manchester United, så har United seks seire og tre uavgjort i alle turneringer. Det gjør at klubben ligger på femteplass i Premier League, før serien tok et avbrekk grunnet korona.

United ligger også godt an til å gå videre fra åttedelsfinalene i Europa League etter at østerrikske LASK Linz ble smadret 5-0 på bortebane i den første kampen.