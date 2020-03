Bruno Fernandes fyrer løs mot Pep Guardiola etter krangel i Manchester-derbyet: - Han fortjente ikke min respekt

Manchester Unitdes superstjerne var overhode ikke fornøyd med måten han ble behandlet av den profilerte katalaneren.

Det ble en fin dag for alle med hjertet i den røde delen av Manchester sist søndag da Manchester United slo byrival Manchester City 2-0 hjemme på Old Trafford i Premier League.

Anthony Martial scoret det første målet, før Manchester-gutten Scott McTominay fikk æren av å krone en fin prestasjon for hjemmelaget med 2-0-scoringen like før dommeren blåste av kampen.

Den første scoringen ble assistert av portugisiske Bruno Fernandes, som siden sin ankomst til Manchester har til gode å tape en eneste kamp med Ole Gunnar Solskjærs mannskap.

Mangel på respekt

Selv om det var mye fryd og gammen for laget i rødt, fange TV-kameraene opp en seanse på sidelinjen i den andre omgangen mellom Fernandes og City-trener Pep Guardiola.

Der skal de to profilene ha kjeklet med hverandre, og stemningen skal ha vært amper. Ifølge The Mirror, som igjen siterer et Fernandes-intervju med SkySports, skal portugiseren overhode ikke ha vært fornøyd med kommentarene fra Guardiola:

- Dette handler om respekt. Utenfor banen så er jeg veldig avslappet, jeg hadde ikke gjort dette igjen om jeg var på banen. Akkurat da, så gjorde han meg forbanna med de tingene han sa, og på banen er jeg mer nervøs, forklarer Fernandes.

- Jeg har stor respekt for Pep, det han har vunnet og måten han har endret fotballen. Men på det tidspunktet så respekterte han ikke meg, så akkurat da fortjente han ikke min respekt heller.

De to kamphanene var tydelig ikke fornøyd med hverandres oppførsel på sidelinjen, og både gestikulering i form av håndbevegelser og tydelig kjefting verserte kraftig mellom de to profilene.

Situasjonen skal også ha blitt plukket opp av Fernandes' venner i hjemlandet Portugal. Dermed måtte Uniteds nye superstjerne forklare hva som hadde skjedd:

- Jeg snakket med vennene mine om det. Det er noen folk som tenker «Pep har vunnet alt, hvem er Bruno til å gjøre dette mot ham?», sier portugiseren.

Endret mentaliteten

Siden sin ankomst på Old Trafford i januar har Fernandes vært i fyr og flamme. Han har levert hele tre scoringer og syv målgivende på sine ni kamper for Ole Gunnar Solskjærs mannskap. Som nevnt, United har ikke tapt noen av de ni med Fernandes.

Portugiserens ankomst i United har nærmest virket som en ny start for hele klubben, og skal man tro Ole Gunnar Solskjær, så har portugiseren allerede vist at hans treningsiver er på et annet nivå enn resten.

Dette kom også til syne etter at Fernandes sin overgang var gjennomført. Ifølge engelsk media skal nemlig portugiseren umiddelbart ha spurt om han kunne få trene etter at overgangen var fullført.

Det har også kommet til syne på treninger og etter kamper at Fernandes forventer mye mer av sine nye lagkamerater. Han skal blant annet ikke ha vært forsiktig med å vise sin misnøye da flere av United-spillerne var fornøyd med ett poeng borte mot Everton.

Ifølge hans tidligere trener i Sporting, Silas, er dette bare starten på det man kan få ut av den portugisiske landslagsspilleren på Old Trafford:

- Var det noen som tvilte på at han skulle dra til Manchester United, og ikke være like god som han er? Han kommer til å gjøre mer. Tenk om noen måneder når han er mer integrert i laget, sa den tidligere Sporting-treneren i et intervju med Récord.

På sine ni første kamper i United står klubben med seks seire og tre uavgjort. Blant seirene finner man den ovennevnte hjemmekampen mot Manchester City, så vel som bortekamp i ligaen mot Chelsea.

Manchester United er også på god vei videre i Europa League etter at østerrikske LASK Linz ble smadret 5-0 på bortebane torsdag kveld. Fernandes vartet da opp med én målgivende for United.