Bruno Fernandes høster kritikk fra Premier League-profiler: - Håper han blir flau

Portugiseren har bergtatt United-fansen med sitt eminente spill siden han kom til klubben. Nå er han i søkelyset av negative grunner.

Bruno Fernandes var nok en gang avgjørende i Manchester Uniteds 3-0-seier over Aston Villa torsdag kveld.

Den offensive midtbanespilleren både laget, og scoret på straffespark, samt sendte en corner i beina på Paul Pogba som curlet ballen in.

Nå mottar portugiseren kritikk fra flere hold.

- Håper han blir flau

Etter 1-1-kampen mot Tottenham for fire runder siden ble han kritisert av den tidligere Premier League-profilen Danny Murphy, beskyldt for å filme til seg straffespark.

- Jeg håper han blir flau når han ser tilbake på det, skal Murphy ha fortalt da, ifølge The Mirror.

- En spiller som er så god, skal ikke trenge å legge til filming i spillet sitt, skal engelskmannen videre ha sagt om Bruno.

Uenige managere

Etter torsdagens kamp mot Aston Villa er managerne på de ulike lagene uenige om straffesituasjonen.

- Det er en grusom avgjørelse, skal Villa-trener Dean Smith ha sagt, ifølge BBC.

Det var tydelig at Smith var mer opprørt over VAR, enn dommer Jon Moss' avgjørelse:

- Jeg kan forstå at Jon blåste straffespark, men jeg skjønner ikke hva VAR ser på. De har en skjerm som de kan gå til og se på, men det virker ikke som de bryr seg så veldig.

Ole Gunnar Solskjær derimot skal ha støttet at det blåst straffespark:

- Jeg synes det er straffe. Gutten stikker ut beinet sitt, Fernandes gjør en fantastisk Zidane-, Maradona-vending, og så lander han på ham, skal Solskjær ha sagt ifølge BBC.

Dion Dublin, som har spilt i begge klubber, er sikker i sin sak:

- For meg er det tydelig at det ikke er et straffespark, skal Dublin ha sagt i BBC.

Kampen endte med nok en storseier til United, som nå ligger kun to poeng bak Chelsea på tredjeplass.

Aston Villa sliter derimot mer for tiden, og trenger sårt poeng for å berge plassen i Premier League neste sesong.