Bruno Fernandes hyller Marcus Rashford som en av verdens beste unge spillere

- Jeg visste at han var god, forteller portugiseren.

Det er liten tvil om at Bruno Fernandes har gjort sitt for å blåse liv i et Manchester United-lag som før portugiserens ankomst slet med å sette angrepsspillet.

- Overrasket meg stort

Men til tross for at det er Fernandes som hylles av eksperter og supportere, innrømmer han nå at han selv ble overrasket, nærmest sjokkert, over kvalitetene til spesielt én spiller da han ankom United.

- Marcus Rashford. Han har den vanvittige farten sin, men også utrolige kvaliteter i spillet sitt. Det kan være vanskelig iblant å gjøre ting så bra i så hurtig tempo, men han har kvaliteten til å gjøre de riktige tingene; Han vet når han skal skyte, sentre eller drible, forteller Fernandes til BT Sports.

Og fortsetter:

- Han overrasket meg stort. Jeg visste selvfølgelig at han var god, for han er en av de beste unge spillerne i verden.

IMPONERT: Bruno Fernandes har latt seg imponere av Marcus Rashford. Foto: Peter Powell/nmc Pool (Pa Photos)

Rashford har trøblet litt med å finne nettet den siste tiden, men var tilbake på scoringslisten i forrige runde mot Southampton - i oppgjøret som til slutt endte med en skuffende poengdeling for Ole Gunnar Solskjærs mannskap.

Torsdag kveld tar De Røde Djevlene turen til London og Selhurst Park, i det som blir en ny tøff kamp om tre livsviktige poeng. I skrivende stund er United på like mange poeng som Leicester, som torsdag møter Sheffield United.

Men mens Fernandes leverer målpoeng på løpende bånd for United, sitter det en portugisisk trener i Tottenham som nok gjerne skulle sett Fernandes spille i hvitt.

Avslører overgangen som gikk i vasken

Tidligere i sommer avslørte nemlig den elegante portugiseren at han var nære å signere for en av Uniteds rivaler, nemlig Tottenham.

- Den første klubben som nesten signerte meg var Tottenham under Mauricio Pochettino. Men jeg vet ikke helt hva som skjedde, kanskje de synes pengene Sporting Lisboa forlangte var for mye - og til slutt bestemte klubben seg for å beholde meg, sa Fernandes i en Instagram-samtale med den tidligere fotballspilleren Mario Ghurovski.

Og han la til:

- Tottenham meldte sin interesse i sommer, og United kom på banen i januar. Det er mulig at Spurs også returnerte da, men så fort jeg visste at United var interessert var det den eneste klubben jeg ville prate med. United var drømmelaget mitt i England, så jeg er lykkelig nå fordi jeg har fått muligheten til å spille for et lag jeg alltid har drømt om.

Videre fortalte Fernandes at på denne tiden i fjor så var det Tottenham som var nærmest å signere han, og at det i tillegg var lag fra Frankrike og Spania som var i samtaler med hans agent.

Alt som skjer i kveldens oppgjør mellom Crystal Palace og Manchester United kan du som vanlig følge i vårt livesenter: