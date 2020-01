Bruno Fernandes klar for Manchester United

Etter flere måneder med rykter er overgangen endelig i boks: Bruno Fernandes er klar for Manchester United.

Portugiseren har vært linket til Manchester United over en lengre periode, men United har ikke imøtekommet kravene fra Sporting Lisboa. Onsdag ble Fernandes bekreftet klar for United.

Ifølge Manchester Uniteds hjemmeside gjenstår både medisinsk test og enighet om hans personlige betingelser.

Manchester-klubben betaler rundt 550 millioner kroner for 25-åringen. Han har scoret 63 mål på 137 kamper for Sporting siden 2017. Tidligere har han vært i Serie A-klubbene Udinese og Sampdoria. Norske Kristoffer Askildsen ble klar for sistnevnte tirsdag ettermiddag.

– Jeg har ingen oppdateringer å komme med, sa Ole Gunnar Solskjær på tirsdagens pressekonferanse, der han kalte spørsmålet om Fernandes «bortkastet».

Det var det kanskje ikke, for nå skal portugiseren ikle seg den røde drakten. United trenger sårt en sentral midtbanespiller, ettersom både Scott McTominay og Paul Pogba, begge sentrale midtbanespillere, er langtidsskadde.

(©NTB)