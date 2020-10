Bruno Fernandes om lagkameraten: - Visste ikke at han kunne skyte

Fernandes var mildt sagt overrasket over Wan-Bissakas scoring i 4-1-seieren over Newcastle.

United så lenge ut til å gå på nok et poengtap lørdag kveld, men vakker kontringsfotball i sluttminuttene sørget til slutt for en bunnsolid seier for Solskjærs mannskap.

Kampens fjerde målscorer, og rødtrøyenes tredje, var noe overraskende høyrebacken Aaron Wan-Bissaka. 22-åringen er blitt mest kjent for sine defensive bidrag, men i sin 50. kamp for klubben kom omsider hans første scoring for klubben, og det på vakkert vis.

- Vanskelig for oss å tro

I et intervju med MUTV etter kampen var det en blid Bruno Fernandes som møtte opp, og på spørmål om Wan-Bissaka avslører han at flere lagkamerater ble nokså overrasket over backens knallskudd.

- Vi visste ikke at han kunne skyte, så det er vanskelig for oss tro på at han kan score, fordi vi ser aldri han skyte, sier portugiseren.

FEIRER: Aaron Wan-Bissaka kunne feire for sin første scoring i United-drakta. Foto: Alex Pantling (AFP)

- Vi snakket om det i garderoben, og spurte han om det fordi vi tenkte heller at han ønsket å slå et innlegg, forteller han videre.

Midtbanestjernen er likevel tydelig på at lagkameraten har mer enn bare defensive kvaliteter, og at han ønsker å se mer av det samme i fremtiden.

- Jeg er veldig glad for ham. Han fortjente scoringen, og vi spør ham alltid om dette, om være mer positiv, være oftere i boksen, å prøve og forberede seg, fordi han har så gode kvaliteter.

- Alle veit at han er en defensiv spiller og sånn, men han er mer enn det, og jeg tror at han kvalitetene til å vise det, forteller Fernandes.

Slo tilbake

Seieren var sårt tiltrengt etter forrige rundes fadese mot Tottenham. Mourinhos menn ga seg ikke da før de hadde scoret hele seks ganger.

STORSEIER: Tottenham-spillerne etter å ha scoret sin sjette scoring i storseieren over Manchester United. Foto: Alex Livesey (Pa Photos)

Fernandes åpnet kampen på best mulig vis da han sendte United i ledelsen, men med rødt kort til Anthony Martial og fire mål imot til pause måtte 26-åringen tilbringe andreomgang på sidelinjen.

Etter å ha slått tilbake med seier over Newcastle, var han også en lettet og fornøyd mann.

- Det som skjedde mot Tottenham kan ikke skje igjen. Vi spiller for en så stor klubb og et så stort lag. Denne klubben fortjener bedre enn det. Alle må bli bedre, og det starter med meg. Jeg er nødt til å se på meg selv først, og så resten av gruppa for å se på hva som trengs for å gjøre det bedre.

- I dag (lørdag) var det perfekt, etter det tapet. Jeg tenker nå at vi må fortsette å forbedre oss, ikke slippe inn mål, som jeg sa før, og fortsette å score, sier portugiseren.