Bruno Fernandes' oppførsel på banen får eksperten til å stusse: - Har aldri opplevd noe slik

Kroppsspråket til Manchester United-stjernen (26) har blitt en snakkis. Tidligere Arsenal-spiss Ian Wright mener han virker oppgitt over medspillerne.

Bruno Fernandes har etablert seg som den store stjernen i Manchester United etter han han kom dit fra Sporting i Portugal sist sesong. Midtbanemannen har bidratt med 34 scoringer og 21 assists på de 59 kampene han har spilt for klubben så langt.

Portugiseren har vært en svært viktig grunn til at United kjemper i toppen av Premier League denne sesongen. Ole Gunnar Solskjærs menn er også videre i Europa League etter torsdagens seier mot Real Sociedad og har dermed los på et trofé.

Til tross for at Bruno Fernandes har storspilt denne sesongen, så virker ikke 26-åringen alltid så fornøyd med det som han får se av lagkameratene på banen.

- Virker mer og mer frustrert

Flere har merket seg en viss frustrasjon i kroppsspråket til midtbanespilleren den siste tiden. Tidligere Arsenal-spiller Ian Wright er blant dem som mener det.

- Når jeg ser Bruno Fernandes, virker det som han bare blir mer og mer frustrert over de andre på laget, sier den tidligere superspissen ifølge The Mirror.

- Jeg vil ikke at folk skal ta dette på feil måte og si at nå forsøker «Wrighty» å henge ut Fernandes, men han er helt åpenbart lederen i dette United-laget. Dennis Bergkamp var lederen da jeg var aktiv, men jeg opplevde aldri at han ble frustrert på lagkameratene på en måte som kan være demoraliserende, sier Wright.

Manchester United-profil Daniel James sa nylig i et intervju med klubbens egen nettside at Bruno Fernandes er en svært sentral skikkelse i garderoben.

- Det er akkurat slik du ser det på TV. Bruno har vært enorm siden han kom hit. Ikke bare på banen, men også utenfor, sier vingen om lagkompisen.

- Han er virkelig en karakter og har bidratt mye i garderoben. All kan se hva han bidrar med på banen. Jeg snakker mye med ham, for det er viktig at vi er på samme bølgelengde. Om jeg kan finne ut av hva han har tenkt å gjøre, før han gjør det, så er det til stor hjelp for oss begge, sier den tidligere Swansea-mannen.

Solskjær: - Pisker de andre

Også manager Ole Gunnar Solskjær har fått spørsmål om måten Fernandes fra tid til annen opptrer ute på banen.

- Han er en type som alltid ønsker å gjøre det beste. Det er en bra egenskap å ha. Han hviler aldri på laurbærene. Hvis han scorer to mål, ønsker han et tredje, sier han.

- Han pisker alle videre. Noen ganger pisker ham dem litt for mye og ønsker selv å gjøre litt for mye, sier nordmannen om stjernespilleren.

Manchester United har ikke vunnet et trofé siden 2017, da klubben vant både Europa League og ligacupen under José Mourinhos ledelse. Under Solskjær har klubben tapt fire semifinaler, men har gode sjanser til å løfte en pokal denne våren.

Scholes: - Kan ikke gjøre det alene

Tidligere United-stjerne Paul Scholes tror Fernandes er mannen som kan lede Manchester United-spillerne til titler og triumfer.

- Det er ikke tvil om at han er en stor leder i dette laget. Han har enorm kvalitet, men han kan ikke vinne trofeer på egenhånd, sier Scholes ifølge Daily Mail.

- Det er en bra stamme i troppen og de er nesten gode nok til å vinne noe, men enn så lenge har de ikke løftet seg til det nivået at de vinner trofeer, mener Scholes.

Scholes har imidlertid stor tro på suksess i Europa League.

- Manchester United kan vinne turneringen. Jeg har mindre tro på de andre britiske lagene. United har den beste troppen akkurat nå i turneringen. Det er en stor sjanse for United til å vinne et trofé, mener Scholes.

