Bruno Fernandes raser etter påstander om Solskjær-krangel

Bruno Fernandes slår knallhardt tilbake mot påstander om misnøye i Manchester United-garderoben.

I kjølvannet av Manchester Uniteds ydmykende 1-6-tap for Tottenham har det ikke overraskende oppstått rykter om misnøye med Ole Gunnar Solskjær blant spillerne.

The Mirror skriver at direktør Ed Woodward sitter klar til å sparke Solskjær hvis resultatene ikke bedrer seg og ifølge journalisten Duncan Castles har stjernespilleren Bruno Fernandes mistet troen på nordmannen.

Dette skjedde i pausen

Nå slår imidlertid midtbanespilleren knallhardt tilbake mot ryktene i et intervju med portugisiske Sport TV.

- Det har vært mange spekulasjoner om det. Først var det en diskusjon med lagkamerater. Da det ikke fungerte, var det en diskusjon med én lagkamerat. Da det heller ikke fungerte, ble historier om diskusjoner med Solskjær. Jeg tror det er et forsøk på å destabilisere gruppa. Det som ble sagt er på ingen måte sant, sier Fernandes i intervjuet, som er gjengitt av avisen A Bola.

Portugiseren ble byttet ut ved pause i stortapet for Tottenham, da stillingen var 1-4 og United hadde fått Anthony Martial utvist. Han avviser at han ble byttet ut på grunn av en krangel i pausen.

- Treneren fortalte meg at kampen nesten var over, og at vi har mange kamper foran oss. Greit, jeg var ikke fornøyd med det, men jeg sa ingenting som kunne skade harmonien i gruppa.

Får støtte av McTominay

Nå er han klar for å vise at spillerne står sammen med Solskjær i møtet med Newcastle lørdag.

- Ikke bruk navnet mitt, mine kollegaers navn eller managerens navn for å lage trøbbel i Manchester United. Atmosfæren er god, og vi er klare for å gi et svar i neste kamp, sier Fernandes.

Solskjær fikk også støtte av skotske Scott McTominay etter det ymykende tapet mot Tottenham.

- Hele klubben står bak ham. Vi tror på hvert eneste ord han sier, og det er ikke bare ham. Vi stoler på hvert eneste ord fra Mike Phelan, Kieran McKenna, Michael Carrick, hele støtteapparatet, sa McTominay til TV 2.

Manchester United møter Newcastle på bortebane førstkommende lørdag klokken 21.00.