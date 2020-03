Bruno Fernandes skal ha imponert Solskjær etter den medisinske undersøkelsen: - Han synes ikke å gi 99 prosent er godt nok

Uniteds portugisiske stjerne skal ha imponert stort på treningsfeltet etter overgangen.

Bruno Fernandes har rukket å legge igjen et godt inntrykk på sin korte tid etter overgangen til Manchester United fra Sporting Club. Drøye to måneder etter å ha signert for United har han gjort seg til en av supporternes store favoritter.

Med tre scoringer og to målgivende på syv kamper totalt for Manchester United er han kanskje også klubbens fremste våpen i det offensive spillet. Faktisk har ikke United tapte noen av sine syv kamper med portugiseren på laget.

Skal man tro hans tidligere trener i Sporting Club, Silas, så burde man uansett ikke ha vært spesielt overrasket over at ting går såpass bra for spilleren som har en fortid i Italia med Sampdoria og Udinese.

- Kan jeg få trene?

Tidligere var nemlig Silas veldig klar på at starten til Fernandes i United kun var en indikasjon på hva han kunne gi United:

- Var det noen som tvilte på at han skulle dra til Manchester United, og ikke være like god som han er? Han kommer til å gjøre mer. Tenk om noen måneder når han er mer integrert i laget, fortalte treneren til portugisisk presse.

- Jeg så ham trene hver dag og, ærlig talt, jeg har aldri sett en spiller for ham. Han brukte en times tid på å trene skudd etter trening. Jeg måtte si «Bruno, nå er det nok!»

Treningsiveren kan se ut til å være noe som ble med på flyttelasset fra den portugisiske hovedstaden, og til Manchester.

Ifølge The Times skal Fernandes ha imponert fra første stund, og allerede etter den medisinske undersøkelsen skal innstillingen til den portugisiske landslagsspilleren ha imponert Solskjær.

Da han hadde gjennomført overgangen skal han nemlig ha snudd seg til nordmannen og spirt «kan jeg få trene?», selv om det ikke var noen United-spillere på treningsanlegget. Det endte med at han fikk med seg en av de fysiske trenerne på gresset.

Ifølge den norske treneren skal United ha gjort en grundig sjekk på Fernandes' bakgrunn før de signerte ham:

- Vi gjorde det nødvendige og snakket med folk om hans personlighet. De samtalene forblir mellom oss, men han har vist at han er en leder og en vinner. Han synes ikke å gi 99 prosent er godt nok, sier Solskjær til avisen.

Sier klart ifra

Så fort Fernandes ble med på treningene med førstelaget skal han kun ha fortsatt å imponere sin nye trener, hevder den engelske storavisen.

Ifølge en kilde til The Times skal nemlig Fernandes ha gjort det klinkende klart på første trening at han ønsket å være del av det som skjedde ute på banen, og flere ganger skal han ha ropt «gi meg ballen!» til sine nye lagkamerater.

Videre skriver avisen at portugiseren på ingen måte har prøvd å gjemme seg i garderoben, og at han er tydelig på hva han mener om ting ovenfor både ledere og spillere.

Samtidig skal han også ha gjort det klart ovenfor klubben at han ikke ønsker å snakke med pressen dagen før eller dagen etter kamper, rett og slett fordi han ikke vil bli forstyrre i forberedelse og restitusjon.

Avisen hevder også å vite at etter kampen mot Everton, der United fikk med seg ett poeng, skal Fernandes ha vært misfornøyd med et par av lagkameratene som var fornøyd med «kun» poengdeling på Goodison Park.

Portugiserens ønske om å snakke ut, og ikke holde igjen i meningene sine er noe man også finner fra hans tid som kaptein i Lisboa-klubben. Der ble det lekket et lydspor som avdekket at Fernandes ikke var spesielt fornøyd med oppførselen til flere av lagkameratene.

Og da Fernandes selv ble konfrontert med lydklippene?

- Det er ikke noe forskjellig fra det jeg sa i garderoben etter kampen. Noen folk er redde for å snakke ut, men det er ikke noe jeg har et problem med. Det er slik jeg er, forklarte Fernandes.

Dermed kan det se ut som Solskjær og United har fått seg en klar leder i garderoben også inn mot helgens Manchester-derby. United ligger på femteplass før helgens oppgjør mot Manchester City, som ligger på andreplass.