Brun/Strandli og Borch ror A-finale i EM

Kristoffer Brun og Are Strandli rodde bunnsolid og vant sitt semifinaleheat i lettvekt dobbeltsculler under EM i Glasgow. Også Kjetil Borch tok seg videre.

Det lukter norske medaljer før Brun/Strandli og Borch skal i aksjon i hver sin A-finale søndag. Gullhåpet er kanskje aller størst i lettvekt dobbeltsculler.

I den første semifinalen var Brun og Strandli raskest med tiden 6.26,12. Like bak fulgte Italia og Ukraina. Nordmennene var toer ved 500, 1000 og 1500 meter, men var først da det hele skulle avgjøres.

Duoen er en medaljegrossist av rang. I 2013 vant de VM-gull, og siden har de sammen plukket med seg ett sølv (EM) og seks bronsemedaljer (to i VM, tre i EM og ett i OL).

Strandli tok i fjor et hvileår, men denne sesongen er han tilbake som Bruns makker.

Borch leverte

Kjetil Borch ble toer i sin semifinale i singlesculler. Han hadde tiden 6.57,26 og ble kun slått av Mindaugas Griskonis fra Litauen.

28-åringen lå som nummer tre halvveis, men avanserte opp til 2.-plassen etter 1500 meter og holdt på den inn mot mål.

Det blir ingen norsk deltakelse i A-finalen i dobbeltsculler. Erik Solbakken og Oscar Helvig fikk det ikke til å klaffe og var i mål som nummer fem av seks båter i den andre semifinalen. De tre beste fra hvert heat gikk videre.

Langt bak

Duoen noterte tiden 6.35,51 og var over ti sekunder bak Italia på tredjeplass. Romania var raskest med 6.22,92.

Solbakken og Helvig skulle egentlig ro Norges dobbeltfirer i EM, men de planene gikk fløyten etter Nils Jakob Hoffs beskjed om at han står over resten av sesongen og en skade hos Martin Helseth. Solbakken/Helvig gikk dermed over til dobbeltsculler. De ror B-finale søndag.

Tidligere på formiddagen ble det norsk fjerdeplass i B-finalen i dobbeltfirer. Marianne Madsen, Hanna Inntjore, Anna Sture og Inger Kavlie satt i den norske båten. Totalt ble de nummer ti.

