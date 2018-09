Brun/Strandli til semifinalen i ro-VM

Kristoffer Brun og Are Strandli rodde inn til 3.-plass i sitt kvartfinaleheat og er klare for torsdagens semifinale i lettvekt dobbeltsculler under VM i roing.

Gary og Paul O'Donovan fra Irland rodde inn til tiden 6.44,440 i Plovdiv i Bulgaria og vant heatet. Nest raskest på 6.45,040 var Benjamin van Dalen og Matthew Dunham fra New Zealand.

Brun og Strandlis tid var 6.48,70.

Vinnertiden i de tre øvrige heatene var alle svakere enn tiden til den norske duoen.

Kristoffer Brun og Are Strandli ble europamestere i Glasgow 5. august.

Birgit Skarstein rodde seg rett inn i søndagens A-finale i paraklassen tidligere onsdag.

