Brustad scoret da Hamilton vant

Den utleide Molde-spilleren Fredrik Brustad scoret sitt første mål i skotsk eliteserie da Hamilton slo St. Mirren 3-0 lørdag.

Kampen ble forsinket ti minutter på grunn av en falsk brannalarm. Hjemmelaget lot seg ikke affisere og avgjorde kampen før pause.

Brustad scoret ledermålet i det 36. minutt da han satte inn keeperreturen etter at Craig Samson halvklaret et skudd fra Steven Boyd. Mikel Miller doblet ledelsen på straffespark etter at Dougie Imrie ble felt.

Det var Miller som fastsatte resultatet i 2. omgang, med et skudd som traff begge stolper før det gikk inn. Da var Brustad byttet ut. Han ble erstattet av Rakish Bingham ti minutter etter pause.

Seieren løftet Hamilton forbi lørdagens motstander til 9.-plass.

Serieleder Hearts måtte tåle sitt første poengtap for sesongen i 0-0-kampen hjemme mot Livingston lørdag. Etter fem strake seirer ble det bare ett poeng denne gang, i en kamp der Steven Naismith misbrukte et straffespark.

Hearts er fem poeng foran byrival og toer Hibernian, som vant 3-0 over Dundee.

Kristoffer Ajers Celtic vil overta 2.-plassen med seier over Kilmarnock søndag, men vil da fortsatt være tre poeng bak Hearts.

