Brutal Real-dom i Spania: Ødegaard slipper unna det verste

Real Madrid opplever det som kan være en historisk slakt i Spanias største avis etter 1-4-tapet mot Valencia. Martin Ødegaard kommer rimelig greit fra det.

Marca markerer nedturen med hard hånd. Hele sju Real-spillere, blant annet hele forsvarsrekka, og treneren Zinédine Zidane fikk ikke engang karakter på spillerbørsen.

Den går fra et stjernesymbol (lavest) og opp til tre. Det er sjelden kost selv i Marca at Real kommer så elendig ut. Sju spillere, blant disse Ødegaard, fikk én stjerne på spillerbørsen.

Nordmannen kom inn på stillingen 1-4 etter 64 minutter.

Carlos Solér fikset tre mål, alle på straffespark, for Valencia. Real Madrid falt helt sammen etter Karim Benzemas 1-0-scoring.

Raphaël Varane sto også for et selvmål i det som beskrives som en «ren katastrofekveld for Real Madrid på Mestalla-stadion».

Ødegaard er med i den norske landslagstroppen til kamper mot Israel (hjemme, onsdag), Romania (borte, søndag) og Østerrike (borte, onsdag neste uke).

Real Madrids neste oppgave kommer borte mot Villareal 21. november.

