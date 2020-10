Brutalt for langrennsprofil etter skadesmellen: – Kan ikke bruke dette som unnskyldning

Langrennsløperen Martin Løwstrøm Nyenget (28) fikk et knalltøft landslagscomeback og måtte trene alternativt i over to måneder.

28-åringen pådro seg et brudd i hånden i starten av juli. Det kom på toppen av usikkerheten rundt koronaviruset.

Sist uke var han på plass igjen under langrennslandslagets samling i Oslo. Nyenget var i humørmessig toppslag til tross for at han kan fortelle om en utfordrende sommer og høst.

– Det har vært opp og ned. Sommeren ble annerledes med litt mer skader enn planlagt. Jeg brakk hånden i slutten av juni, og det ble mer tidkrevende enn jeg trodde. Det måtte opereres, det ble gips og skinne og det ble langvarig. Nå ser alt ut til å være bra igjen, sier Nyenget til NTB.

Han forteller om et brudd i det som kalles båtbeinet på folkemunne, eller skafoidbeinet på fagspråket.

Allroundløperen forteller at han var i gang på spinningssykkelen allerede en ukes tid etter operasjon.

– Så startet jeg å løpe etter hvert, men da dro jeg på meg noe der også og måtte slutte med det. Det var et par måneder med utelukkende spinningsykkel og styrketrening. Fra litt ut i september har det gått på skinner. Da har det ikke vært noen problemer.

Avbrudd

Løvstrøm Nyenget er optimist og håper og tror at han ikke er blitt for mye satt tilbake av alt trøbbelet.

– Det er en fordel at jeg har trent i mange år, og jeg kan ikke bruke dette som unnskyldning for prestasjonen til vinteren. Fordelen er at man utvikle seg på andre områder, og så kan man komme opp på nivået man var på ellers. Jeg tror at jeg kan komme styrket ut av det, og jeg tror at den tiden som er igjen til skirennene starter må brukes godt. De andre kan kanskje starte å finpusse litt og slippe opp litt, mens jeg må bruke tiden til å trene og utvikle meg.

Det kan godt hende at han trenger en ekstra måned for å finne tilbake til den fine formen han var igjennom hele fjorårssesongen.

– Det finner vi ikke ut før vi får testet det. Det blir en spennende tid framover, men jeg begynner å føle meg ganske bra altså og ser lyst på det.

Han synes heller ikke at det har vært spesielt tungt å leve i koronatiden.

– Det ble litt ekstra i år, men vi langrennsløpere lever i en enkel verden i utgangspunktet. Vi slipper relativt enkelt unna og kan drive med det vi ellers gjør. Vi skal føle oss privilegerte og heldige som kan dra på jobb hver dag med små tilpasninger. Det ser ut som om det blir sesong på oss, men vi vet nok ikke hele svaret på det ennå. Det blir spennende å se.

Nyenget ble hentet opp på landslaget igjen foran den kommende sesongen, men skaden har gjort at han har gått glipp av mange samlinger og rulleskikonkurranser.

Det har han merket når han er inne i varmen igjen.

– Du merker at de andre har trent i sommer. Det er et godt nivå, og å kaste seg rett inn i det har vært ganske tøft. Fordelen er at du får progresjon, og så får vi håpe at jeg henger med når det blir skirenn. Jeg er mer eller mindre smertefri og setter ingen begrensninger på det som skal skje til vinteren.

Han vet hva som gjelder om det skal bli VM-start på ham.

– Det blir å være i form når det teller og gå mange gode skirenn. Det handler om å være med tidlig og prestere på toppnivå fra start. Det er viktig i alle år med mesterskap.

