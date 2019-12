Brynhildsen og Sævik scoret årets mål

Ola Brynhildsen og Karina Sævik ble hedret med priser for årets mål under prisgallaen Fotballfesten 2019.

Stabæk-talentet Brynhildsens brassespark mot Rosenborg i april vant fram i konkurranse fra flere pene mål i Eliteserien. 20-åringen scoret 2-1-målet på vakkert vis da Stabæk slo RBK 3-1 på Lerkendal.

Sævik, som senere er blitt proff i franske Paris Saint-Germain, vant prisen i Toppserien for sin 1-0-scoring for Kolbotn hjemme mot Avaldsnes i mai. Hun lobbet ballen nydelig over keeper fra 20 meters hold. Også den kampen endte 3-1 til hjemmelaget.

Vinnerne av årets mål ble stemt fram av folket.

