Bryte-Berge: – Gir meg på dagen om OL avlyses

Stig-André Berge sier at han tenker veldig, veldig mye på avgjørelsen om å fortsette satsingen mot Tokyo-OL i 2021. Han gir seg om lekene avlyses.

– Jeg tenker hele tiden, hver dag, på om jeg skal fortsette eller ikke. Enkelte minutter er sånn «jeg skal fortsette», og enkelte minutter er det helt motsatte. Det verste er uvissheten, sier Berge til NTB.

Han legger til at han leser nærmest ingen nyheter i disse koronatidene, men at noen presenterte nyheten som kom mandag om at en japansk virusekspert tviler på at det blir OL neste år. Da falt humøret til den rutinerte bryteren.

– Det gjør jo valget mitt enda vanskeligere. Skal jeg gå i et halvt år uten å vite? Men nå trener jeg som om jeg skal fortsette satsingen mot Tokyo-OL neste sommer, fortsetter Berge, før han innrømmer:

– Det var veldig tungt da den offisielle beskjeden kom om at OL var utsatt. Jeg har jo trent målrettet mot Tokyo siden dagen etter OL-bronsen i Rio for fire år siden.

Trener mye

Berge forteller at det enten blir OL om et drøyt år, eller ingenting.

– Jeg har ikke sjanse til å holde på lenger enn det. For hver dag som går, er jeg nærmere pensjonisttilværelsen. Utløpsdatoen min nærmer seg. Jeg gir meg på dagen om OL avlyses, sier han fast bestemt.

I starten av februar deltok Berge i bryte-EM i Roma. Der ble det ikke en tredje EM-medalje på rad, etter sølv i både 2018 og 2019.

– Det jeg tenker mest på nå, er at jeg ga bort en medalje i EM. Jeg hadde den halvveis ned over halsen, før jeg plutselig bare tenkte «Ja, ja, jeg får bare gi den til ukraineren da». Skal karrieren slutte der med den kampen? spør han.

– Det tenker jeg kanskje mest på nå – ikke så mye på at det ikke blir et fjerde OL, men mer på om karrieren min skal avsluttes med den kampen, sier han og legger trykk på den.

– Jeg er hevngjerrig, vet du!

Mangler internasjonalt gull

36-åringen har fasilitetene på plass hjemme på Fjerdingby i Rælingen, med både styrkeutstyr, to tredemøller og en brytematte. Han holder seg i form ved å trene hver dag, opptil flere ganger.

Berge debuterte i seniorsammenheng med bronse i 54-kilosklassen i NM i Porsgrunn i 1999, som 15-åring. I løpet av proffkarrieren har han OL-bronse fra Rio i 2016, VM-bronse fra Tasjkent i 2014, samt tre EM-sølv – fra Sofia i 2007, Kaspiysk i 2018 og Bucuresti i 2019.

Men gullmedaljen mangler.

– Bryting handler jo mye om dagsformen. I tillegg har jeg nok hatt litt uflaks i noen av finalene mine. Og jeg har vært litt for opptatt av å vinne gull, sier Berge og presiserer:

– Men det er ikke gullmedaljene jeg higer etter og det jeg virkelig savner. Jeg synes reisen på veien er kulere. Hvis jeg ikke kan bli bedre, så gir jeg meg. Har jeg blitt så god som jeg kan bli, men det holder bare til en 5.-plass, så er det greit. Det må ikke holde til gull.

Vil gi tilbake

Han innrømmer at han kjenner en lang karriere på kroppen, selv om treningsmengden fortsatt er stor.

– Jeg våkner opp med vondt i kroppen hver eneste dag, men jeg klarer å holde den i sjakk med all treningen.

På spørsmål om hva han tenker å gjøre etter brytekarrieren, svarer Berge:

– Det er veldig mye jeg har lyst til. Først og fremst vil jeg gi mye tilbake til den sporten som har gitt meg så mye og som står mitt hjerte nærmest. Jeg har lyst til å være med og bidra slik at de yngre utøverne som kommer opp, får det lettere enn jeg hadde det i samme alder. Jeg levde på 50.000 kroner i året fram til jeg var 25 år. Det er ikke særlig fett.

I tillegg kunne han godt tenke seg å være med i flere TV-programmer, etter deltakelsen i «Best av de beste», som han var med på i 2013. «For mye fokus på beinøvelser, og Håvard Bøkko sitt ene lår var jo dobbelt så stort som mitt!», utbryter han i full latter.

– Jeg vil gjerne være med på programmer som Farmen, Skal vi danse og Mesternes mester.

