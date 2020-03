Bryte-Berge åpner for OL i 2021

Stig-André Berge må utsette karrierestopp med ett år etter at Tokyo-lekene flyttes.

– Jeg blir 37 år i år. For min del skulle OL i år være det siste i min karriere. Det er vanskelig. Selvfølgelig åpner jeg opp for å forlenge karrieren med ett år. Jeg har drevet toppidrett i 20, og det ville vært tungt å avslutte med et avlyst OL, sier Berge til NTB.

Det er 16 brytere som får plass i hver klasse i OL. Berge regner med at kvalifiseringene arrangeres på våren neste år.

Han støtter utsettelsen. – Slik ting ser ut i verden i dag, så er det en ventet beslutning. Vi vet ikke hvordan ting ser ut i juni, men utøverne, meg inkludert, skal ha tid til å forberede seg og kvalifisere seg, sier Berge til NTB.

