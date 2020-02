Bryte-EM: Gull til Thoresen

Morten Thoresen fra Bodø ble europamester i bryting i Roma onsdag. Thoresen slo russiske Nazir Abdullajev i finalen i 67-kilosklassen.

– Jeg er europamester. Jeg blir ikke penere, men endelig skal jeg få høre nasjonalsangen. Så alt er verdt det uansett, sier han i et intervju med Norges Bryteforbund, ifølge TV 2.

Det var Abdullajev som startet kampen best. Russeren sikret seg de to eneste poengene i første periode. I andre periode gikk det bedre for nordmannen som fikk to poeng.

Nordmannen vant til slutt kampen fordi han tok kampens siste poeng.

Berge: – En terrier

Thoresen gjenomførte kampen med bandasje rundt hodeskallen. Han er også lett gjenkjennelig på grunna av en manglende fortann.

Lagkamerat Stig Andre Berge er imponert over lagkameraten.

– Han er en fighter, en terrier. Han gir seg ikke og får betalt for det. Da han flyttet til Oslo fikk han juling hver eneste dag, men reiste seg hver gang. Han får uttelling for langsiktig jobbing nå. Du ser jo på ansiktet hans at han er en pitbull, han mangler en fortann, sier Berge til Nettavisen.

– Jeg burde få meg en gulltann nå, det hadde vært kult. Jeg kommer hjem på fredag, så da får vi se om det blir gulltann, sier Thoresen til bryteforbundet.

Kutt i semifinalen

I semifinalen tirsdag beseiret Bodø-bryteren hviterussiske Aliaksandr Liavontsjyk 2-1 på poeng til tross for at han blødde fra et kutt i hodet underveis i kampen.

Tidligere på dagen hadde Thoresen i tillegg slått tyrkeren Enes Basar (2-0) og litaueren Kristupas Sleiva (4-3).

Med seieren sikret Thoresen Norges 10. gull i EM-historien. Norges forrige gull ble tatt av Felix Baldauf i 98-kilosklassen i 2017.

(©NTB)