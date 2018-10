Bryte-VM: Baldauf slått ut tross rakettstart

Felix Baldauf hadde regjerende OL-mester Artur Aleksanyan i kne i åttedelsfinalen i 97-kilosklassen i bryte-VM lørdag, men måtte likevel i tapt.

Baldauf fikk en drømmestart mot den sterke armeneren i Budapest da han tok kampens seks første poeng, men deretter havnet nordmannen i problemer.

Aleksanyan kom voldsomt tilbake og leverte en snuoperasjon det virkelig luktet svidd av. Med ti strake poeng sendte han Baldauf ut av VM med 6-10-tap.

I 16-delsfinalen slo nordmannen østerrikske Daniel Gastl 3-1.

Også Oskar Marvik vant sin første kamp i 130-kilosklassen mot indiske Naveen Naveen før det ble stopp. I åttedelsfinalen tapte han 1-2 for sørkoreanske Kim Min-seok.

Begge nordmennene ville fått en plass i rekvalifisering med sjanse til å bryte om bronse søndag dersom deres overmenn hadde tatt seg til finale, men både Aleksanyan og Kim tapte i semifinalen.

Aleksanyan tapte 1-3 for russiske Musa Jevlojev, mens Kim tapte 0-7 for amerikanske Adam Coon. Dermed røk siste medaljehåp for de norske.

