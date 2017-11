BT: TV 2-redaktør Hagen får fortsette

Vegard Jansen Hagen får fortsette som sportsredaktør i TV 2 til tross for den siste tids avsløringer om seksuell trakassering i kanalen, melder Bergens Tidende.

Torsdag ettermiddag ble det holdt allmøte i TV 2, og der ble det ifølge avisen gjort kjent at Hagen har full tillit fra ledelsen.

Avgjørelsen skal ha blitt møtt av applaus blant ansatte.

Hagen har de siste dagene vært under press etter at han innrømmet at han i over et år satt på opplysninger om alvorlig seksuell trakassering i TV 2 uten å gripe inn. Hagen erkjente samtidig at alle de fem kjente trakasseringssakene i TV 2 er knyttet til sportsavdelingen.

TV 2-direktør Olav T. Sandnes uttrykte allerede onsdag at han har tillit til Hagen. Samme dag hevdet derimot kanalens tidligere kommunikasjonsdirektør, Rune Indrøy, at Hagens framstilling av trakasseringssakene har vært delvis løgnaktig.

– Jeg reagerer meget sterkt på den framstillingen Hagen nå gir. Den er delvis løgnaktig. Fra kvinnens side ble all informasjon gitt i det første møtet med Hagen, også om episoden inne i TV 2-lokalene, sa Indrøy til VG om saken der en kvinnelig medarbeider varslet om at hun var blitt seksuelt trakassert av en kollega.

