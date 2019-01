Bøter og utestengelse for McGregor og Nurmagomedov

Khabib Nurmagomedov fikk en langt større bot og lengre utestengelse enn Conor McGregor.

Conor McGregor og Khabib Nurmagomedov skulle i utgangspunktet forklare seg for Nevadas idrettskommisjon tirsdag.

UFC-stjernene var begge anklaget etter bråket som oppstod etter at Nurmagomedov beseiret McGregor i Las Vegas i oktober i fjor.

Sent mandag kveld ble det imidlertid kjent at både Nurmagomedov og McGregor ville inngå forlik med Nevadas idrettskommisjon.

Tirsdag stemte idrettskommisjonen for å godta forlikene - enstemmig for Nurmagomedov, og med fire mot en stemme for McGregor.

Gigantbot for Nurmagomedov

Nurmagomedov straffes med en bot på 500.000 dollar, samt ni måneder utestengelse. Dersom dagestaneren deltar i et prosjekt rettet mot ungdom, som bekjemper mobbing i Nevada, kan suspensjonen reduseres til seks måneder.

McGregor straffes med en bot på 50.000 dollar og en utestengelse på seks måneder.

- Bullshit

Nurmagomedovs manager Ali Abdelaziz sier til ESPNs Ariel Helwani at han er fullstendig uenig i at forskjellen i bøtene er såpass stor.

- Jeg synes ikke det er rettferdig. Khabib får 500.000 dollar i bot og Conor får 50.000 dollar. Jeg mener det er bullshit.

Abdelaziz synes imidlertid utestengelsene er til å leve med.

- Det er rettferdig. De får begge seks måneder, men for lagkameratene til Khabib er utestengelsene for lange.

Khabib Nurmagomedovs hjørnemenn Aboubakar Nurmagomedov og Zubaira Tukhogov, straffes begge med ett års utestengelse og 25.000 dollar i bot for sine roller i bråket.

Suspensjonene regnes fra da hendelsen fant sted for snart fire måneder siden. Det betyr at Conor McGregor i teorien kan konkurrere igjen allerede 6. april.

Nurmagomedov kan ikke konkurrere igjen før 6. juli, med mindre han takker ja til å delta i det foreslåtte prosjektet mot mobbing.

ENDTE I SKANDALE: Bildet er tatt sekunder etter at kampen mellom Conor McGregor og Khabib Nurmagomedov startet. Kampen endte i skandale.

Skandalescener

Nettavisen var til stede i T-Mobile Arena da kaoset brøt ut etter at Conor McGregor hadde klappet ut og tapt sekunder tidligere.

Nurmagomedov hoppet ut av buret og gikk til angrep på McGregors lagkamerat og hjørnemann Dillon Danis. En utslitt McGregor prøvde å følge etter, men ble holdt igjen av sikkerhetsvakter.

Samtidig kom Nurmagomedovs fetter, Abubakar Nurmagomedov, løpende inn i buret og satte seg oppe på burkanten ved siden av McGregor.

Iren langet da ut med slag mot Aboubakar Nurmagomedov, som slo tilbake.

Kort tid etter hoppet også en annen UFC-fighter og lagkamerat av Nurmagomedov, Zubaira Tukhogov, inn i buret og gikk til angrep på McGregor.

UFC slapp godt timet pressemelding

Mandag slapp UFC en godt timet pressemelding der de la fram tall om hvor mye Las Vegas og byens innbyggere tjente på storkampen.

Ifølge UFCs pressemelding ble det lagt igjen 86,4 millioner dollar i gamblingbyen i forbindelse med kampen. 17,2 millioner ble utbetalt i lønn til ansatte i byen.

3,7 millioner dollar i skatt ble betalt av besøkende i byen, og 40 prosent av de besøkende i forbindelse med kampen skal ha vært utenlandske.