Buffon kritiseres etter Instagram-glipp

Den italienske stjernekeeperen Gianluigi Buffon får kritikk i sosiale medier.

Gianluigi Buffon (41) er på klubbjakt etter at han forlot Paris Saint-Germain etter kun én sesong, da han kun ble forespeilet en rolle som andrekeeper neste sesong.

Hvor veien går videre for verdensmesteren fra 2006 er fortsatt uklart, og i løpet av sommeren har han blitt koblet til alt fra gamleklubben Parma til amerikanske Major League Soccer.

Kritikk i sosiale medier

På vei mot sitt nye eventyr la keeperveteranen torsdag ut et bilde av seg selv i sosiale medier.

- Reiser har bare én regel. Ikke kom tilbake lik som da du dro. Kom tilbake annerledes, skriver Buffon på bildet der han sitter bak rattet i en bil.

Flere av keeperstjernens følgere har imidlertid poengtert at det finnes flere regler når man reiser med bil.

Den tidligere Juventus-kapteinen kjører nemlig i 155 kilometer i timen uten sikkerhetsbelte på den italienske motorveien, som har en fartsgrense på 130.

Observante følgere har også gitt 41-åringen tyn for å ha sigaretter synlig på bildet, samt at han kjører med airpods.

- Sigaretter ... ja, vel. 155 km/t ... ja, vel ... men ta i det minste på deg beltet! skriver en kritikerne.

Vurderer å legge opp

I et intervju med Corriere dello Sport nylig uttalte Buffon at han kan komme til å legge hanskene på hylla dersom han ikke finner en klubb som gir ham følelsene han ønsker.

- Allerede i januar fikk jeg beskjed av PSG om at jeg ville bli andrekeeper neste år. Jeg bestemte meg for å takke nei. I min alder på jeg føle noe for å fortsette. Hvis jeg ikke finner et prosjekt som gir meg den følelsen, så kan jeg komme til å gå i opplæring for å bli sportsdirektør eller trener i fremtiden, sa Buffon til avisen.

Keeperlegenden med 176 landskamper for Italia har vunnet alt som kan vinnes i italiensk fotball, samt Ligue 1 med PSG i Frankrike. Han vant VM med Italia i 2006, men noen Champions League-tittel har han aldri lyktes med å vinne, til tross for tre finaler.