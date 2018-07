Bugge Pettersen fikk hjernerystelse i treningskamp

Strømsgodsets Espen Bugge Pettersen måtte forlate banen like før pause i treningskampen mot Stabæk søndag. Keeperen fikk konstatert hjernerystelse på sykehuset.

Det bekrefter Strømsgodset på sin Twitter-konto ikke lenge etter kampslutt søndag.

Episoden som førte til at Strømsgodsets førstekeeper Espen Bugge Pettersen måtte bytte skjedde etter drøye 40 minutter av søndagens treningskamp mellom Godset og Stabæk i Drammen.

Keeperen fikk kneet til Franck Boli i hodet, og ble kjørt rett til sykehus. På sykehuset ble det konstatert hjernerystelse.

38-åringen har vært drammensernes soleklare førstevalg denne sesongen og har stått samtlige 16 seriekamper.

Reservekeeper Pål Vestly Heigre slapp inn et billig mål mot Stabæk etter at han kom inn på banen. Boli var våken og så at Heigre hadde sola i fleisen. Ivorianeren jagde ballen helt inn, og da Heigre glapp, var Boli ikke vond å be. Stabæk vant til slutt 5-4.

Strømsgodsets neste seriekamp er mot Bodø/Glimt neste helg.

(©NTB)

