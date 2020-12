Bukayo Saka (19) med utrolig scoring da Arsenal banket Chelsea: - Nesten ikke sett maken

Arsenal-manager Mikel Arteta kan smile bredt etter rødtrøyenes første ligaseier siden 1. november.

ARSENAL - CHELSEA 3-1:

Lørdag storspilte Arsenal og ga den hardt pressede manageren litt pusterom. Seieren er svært kjærkommen for The Gunners, som etter en forferdelig start på sesongen ligger nærmere bunnen enn toppen i Premier League.

Men etter syv strake kamper uten seier løsnet det så det sang mot Chelsea.

Scoringer av Alexandre Lacazette, Granit Xhaka og Bukayo Saka sørget for 3-1-seier og tre kjærkomne poeng for den hardt pressede manageren Mikel Arteta.

- Dette er en stor seier for oss. Vi har vært skuffet over resultatene, ikke prestasjonene, men resultatene. Vi har lidd, fansen har lidd - vi håper dette er vendepunktet, sier Arteta til Sky Sports etter kampen.

Tammy Abraham sto for gjestenes trøstemål.

Også Chelsea-sjef Frank Lampard merker presset nå. Nå har nemlig blåtrøyene tre tap på de fire siste kampene og sakker sakte men sikkert akterut i tittelkampen.

- Nesten ikke sett maken

Arsenal spilte tidvis gnistrende fotball, og særlig scoringen av 19-årige Saka fikk Gunners-fansen til å juble. Han lobbet ballen i mål på lekkert vis etter et langt angrep uten at Chelsea fikk tak i ballen.

- En scoring man nesten ikke har sett maken til. Det er fotball fra øverste hylle. Dette er fotball Arsenal-fansen har bedt til høyere makter om. En helt vill scoring, mente TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

Spørsmålet er om han mente å treffe mål, eller om intensjonen egentlig var å spille ballen inn i boksen.

Hangeland: - Løgn

I TV 2s studio var det bred uenighet om det faktisk var med vilje eller ikke.

- Det var et sleivtreff som gikk rett i krysset, analyserte Brede Hangeland.

- Jeg tror det var den gode, gamle blikkfinten. Han kikket ett sted, men så skjøt han et annet, sa programleder Jan-Henrik Børslid.

Så viste kanalen et intervju med Saka fra etter kampslutt, der han faktisk sto fast på at han mente å skyte mot mål.

- Jeg så keeperen sto litt ute fra streken, så jeg tenkte jeg skulle prøve å chippe den inn, sa Saka i intervjuet.

Da måtte ekspertene hos TV 2 flire.

- Løgn, slo Brede Hangeland fast med et smil.

- Jeg ser det på hans «body language» (kroppsspråk), han har lyveblikket og kikker litt opp. Det er løgn, gjentok den gamle landslagsstopperen.

Men som Gary Neville sa det på Sky: Sannheten vet bare Saka.

Arsenal, som ikke hadde vunnet en Premier League-kamp siden de slo Manchester United 1. november, startet kampen uten flere av sine beste spillere.

Gabriel hadde vært i nærkontakt med en person med positiv COVID-test og var dermed i karantene, mens Willian og David Luiz er syke. Men Granit Xhaka var tilbake fra suspensjon, og det ga vertene en åpenbar boost.

Xhaka i storform

Xhaka og venstreback Kieran Tierney fant tonen fra start og bød på flere fine kombinasjoner. Etter en halvtime sto duoen bak angrepet som førte til at dommer Michael Oliver blåste for straffepark.

Tierney ble felt av Reece James, og etter en VAR-sjekk ble straffesparket stående. Fra ellevemeteren sørget Alexandre Lacazette med et sikkert straffespark for at hjemmelaget tok ledelsen 1-0.

Xhaka var i storform i lørdagens kamp, og rett før pause fikk Arsenal frispark på 20 meter. Da slo han til igjen og skrudde ballen på nydelig vis opp i høyre hjørne, en scoring som sørget for 2-0-ledelse for det hardt pressede Arsenal-laget.

- Han er tilbake i laget med et smell. Et ellevilt mål, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt etter scoringen.

Dermed scoret Arsenal to mål i en ligakamp for første gang siden 4. oktober, og de gjorde det i tillegg på én omgang. 2-0 sto seg også til pause.

Rødtrøyene åpnet andre omgang like bra som de avsluttet den første. Det tok bare ti minutter etter hvilen før det sto 3-0 på måltavla.

Et strålende angrep ble avsluttet med at 19-åringen Bukayo Saka lobbet ballen i mål over Chelsea-keeper Edouard Mendy fra ti meter.

Straffebom

Chelsea skapte nerve i kampen da Tammy Abraham satte ballen i mål fra kloss hold fem minutter før slutt. Han omsatte et innlegg fra Callum Hudson-Odoi i mål fra to meter, og målet ble godkjent etter en centimeter-sjekk i VAR-bussen.

Bare et trøstemål, tenkte mange, men da Chelsea fikk straffespark i det 90. minutt økte pulsen hos hjemmelagets supportere.

Men dessverre for Chelsea bommet Jorginho fra ellevemeteren. Dermed ble det heller ingen sluttspurt fra bortelaget, og Arsenal kunne til slutt juble for 3-1-seier.

- Dette trengte vi. Vi har hatt noen dårlige prestasjoner, men vi spilte bedre enn på lenge og ventet ikke med å spille bra til vi havnet under 0-1, sa Arsenal-backen Kieran Tierney til Sky Sports etter kampen.

Nå har Jorginho bommet på tre strake straffespark.

- Han har mistet det helt, sa kommentator Mørtvedt.

Nye kamper rett rundt hjørnet

Både Chelsea og Arsenal har nå bare én kamp igjen av 2020. Chelsea tar imot Aston Villa til duell på Stamford Bridge 28. desember, mens Arsenal møter Brighton borte dagen etter.

